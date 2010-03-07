روی تاثیر تحریم ایران حساب باز نکنید / تهران در کنترل منطقه نقش دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "زبیگنیو برژینسکی" مشاور سابق امنیت ملی آمریکا و صاحب نظر مسائل سیاسی این کشور در گفتگو با روزنامه وال استریت ژورنال با تاکید بر ضرورت "متوقف کردن برنامه هسته ای" صلح آمیز ایران در عین حال اعتراف کرد که تحریمهای مورد نظر دولت آمریکا، تاثیری در این مورد ندارد.

وی با اقرار به قابلیتها و پیشرفتهای ایران در زمینه های مختلف از امکان تبدیل شدن ایران به یک ترکیه دیگر و همزیستی مسالمت آمیز بین اسلام و مدرنیته سخن گفت و مدعی شد این اتفاق در حال روی دادن است هر چند به نظر غرب ناخوشایند باشد.

برژینسکی به زعم خود مدعی شد آمریکا برای مقابله با ایران می تواند دو هدف را دنبال کند یکی اینکه از دستیابی ایران به فناوری هسته ای جلوگیری کند و دیگر اینکه تغییرات سیاسی در ایران را برای به عهده گیری نقش منطقه ای قابل قبول توسط آن، هموار کند.

وی با اشاره به احتمال بی نتیجه بودن مذاکرات هسته ای با ایران، اعمال تحریم بیشتر و منزوی کردن این کشور را ناگزیر می داند، با این حال تاکید می کند که این تحریمها به تنهایی نمی تواند نتیجه بخش باشد.

مشاور سابق امنیت ملی آمریکا در ادامه مدعی می شود که اگر ایران به دنبال حمله به کشوری در منطقه باشد، آمریکا نیز باید دست به اقدام نظامی علیه آن بزند. به گفته وی چتر دفاعی آمریکا در منطقه باید برای این اقدام کافی باشد.

وی با رد هر گونه اقدام نظامی علیه تاسیسات هسته ای ایران خاطرنشان می کند که تحریمها علیه این کشور باید در مسیری باشد که سبب تحریک احساسات ضد غربی و ایجاد اتحاد در بین کشورهای منطقه نشود.

برژینسکی به عنوان مشاور "جیمی کارتر" (1979) شاهد وقوع انقلاب اسلامی در ایران بوده در سال 2004 نیز به تیم مشاوران "رابرت گیتس" پیوست و مدت کمی پس از آن "جرج بوش" گیتس را بعنوان وزیر دفاع معرفی کرد. گیتس همچنان بعنوان وزیر دفاع دولت "باراک اوباما" فعالیت می کند.