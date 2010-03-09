شناسایی 95 درصد مشمولان دریافت سهام عدالت

محمد عباسی در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت تعاونیهای سهام عدالت گفت: این تعاونیها یکی از مهم ترین اقدامات سالهای اخیر کشور در جریان ایجاد عدالت اجتماعی بوده است به نحوی که در دولت قبل توجهات خوبی به این بخش شده است.

وزیر تعاون با بیان اینکه برنامه ریزان باید تلاش کنند تا اقدامات آنها بر این مبنا (توسعه تعاونی ها) شکل بگیرد، اظهار داشت: پیشرفتی که درصدی از جامعه در طبقات بالا باشند و بقیه مردم در طبقات پایین مورد قبول نیست بنابراین اولین کار این است که دولت بخش زیادی از اقتصادی را که در طی سالیان متمادی اشتغال کرده بود را به مردم واگذار کند.

عباسی ادامه داد: دولت موظف شده است 80 درصد از سهام شرکتهای دولتی را به مردم واگذار کند که از این میزان، 50 درصد نیز به بخش تعاون واگذار می شود. برای نیل به این هدف، در تمام شهرستانهای کشور تعاونیهای سهام عدالت راه اندازی شد و در چند مرحله واگذاریهایی نیز به مردم انجام شد.

وی بیان داشت: در هر حال تقریبا 95 درصد کسانی که فراخوان شده بودند و می توانستند عضو تعاونیهای سهام عدالت باشند شناسایی شدند، به نحوی که می توان گفت هدف برنامه در خصوص عضویت مشمولین انجام شد. البته بخش بعدی کار این بود که مردم در سطح استانها برای اینکه بتوانند در شرکتها سهامدار باشند و اعمال نظر و مدیریت کنند، تعاونیهای سهامی عام تشکیل دهند.

وزیر تعاون با تاکید بر اینکه تاکنون وزارت تعاون نمی توانست بیشتر از این (تشکیل تعاونی ها و عضو گیری) در سازماندهی آنها ورود پیدا کند، گفت: با رویکرد جدید، این نوع از تعاونی ها مجاز هستند که بر اساس تقاضای صاحبان سهام در تعاونیهای شهرستانی، تعاونی سهامی عام و سرمایه گذاری تشکیل دهند.

عباسی تصریح کرد: در این نوع از تعاونیها مدیریت افراد در سهام خودشان فراهم می شود. همچنین آئین نامه چگونگی حضور تعاونیها در بورس نیز با هماهنگی سازمان بورس تدوین شد و بر اساس تعاونیهای واجد شرایط خواهند توانست در بورس نیز فعالیت کنند.

وی خاطر نشان کرد: دولت، مجموعه وزارت تعاون، اتحادیه های تعاونی سهام عدالت و سازمان خصوصی سازی باید تلاش کنند تا این تعاونیها بتوانند از طریق تشکیل تعاونیهای سهام عدالت و فعالیت در بورس از سهام خود استفاده کنند.

به گفته وزیر تعاون، اعضای تعاونیهای سهام عدالت در صورت وجود مسئله و درخواست تقاضای رسیدگی به مشکلات سهام عدالت، می توانند به وزارت تعاون، ادارات تعاون، اتحادیه های سهام عدالت و سازمان خصوصی سازی مراجعه کنند، گفت: در این زمینه بخشی از کار مانند واگذاری سهام و سود آن به سازمان خصوصی سازی مربوط می شود و اینها در اختیار وزارت تعاون نیست ولی عضویت افراد، مقدار سهام آنها و تشکلهای استانی و شهرستانی به وزارت تعاون مربوط می شود که می توان به ادارات تعاون و اتحادیه های تعاونی شهرستانی نیز مراجعه شود.