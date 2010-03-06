مردم عراق: مشارکت گسترده ای در انتخابات خواهیم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری "ایپا"، در حالی که ساعات اندکی به برگزاری انتخابات حساس و سرنوشت ساز عراق باقی مانده است، قشرهای مختلف مردم این کشور تاکید کردند با وجود نگرانی از حملات تروریستها به حوزه های انتخاباتی، به طور گسترده در انتخابات فردا مشارکت خواهند کرد.

گروههای مسلح و تروریست اقدام به پخش بیانیه های تهدید آمیز در برخی مناطق بغداد کردند و طی آن به شهروندان عراقی هشدار داده اند در صورت شرکت در انتخابات، آنها را هدف حملات خود قرار خواهند داد.

با این حال شهروندان عراقی بر تمایل خود برای مشارکت گسترده با وجود تلاشهای تروریستها برای جلوگیری از آن تاکید کردند به ویژه با توجه به اینکه مراجع دینی تمام طوایف عراقی، شرکت در انتخابات را یک وظیفه شرعی دانسته اند.

از سوی دیگر دستگاههای امنیتی عراق تاکید کرده اند تمام تدابیر لازم برای حمایت از رای دهندگان و مراکز رای گیری را به کار خواهند گرفت تا انتخابات در فضایی امن و بدون هر گونه مشکل برگزار شود.

اکثر شهروندان عراقی، تهدید تروریستها درباره حمله به رای دهندگان عراقی را صرفا تلاشی برای بازداشتن مردم از مشارکت در انتخابات به نفع برخی طرفهای منطقه ای و داخلی دانسته اند.

قشرهای مختلف مردم عراق، تاکید کرده اند مشارکت گسترده ای در انتخابات هفتم مارس(شانزدهم اسفند) خواهند داشت و بهترین شیوه برای پایان هرج و مرج امنیتی، مشارکت در این رویداد مم و انتخاب افراد شایسته است.

شبکه تروریستی القاعده تهدید کرده است شهروندان عراقی را در صورت شرکت در انتخابات هدف حملات خود قرار خواهد داد، نامزدهای بعثی رد صلاحیت شده از جمله صالح المطلک و ظافر العانی هم تهدید کرده بودند در صورت رد صلاحیت این نامزدها، عراق به دوره خشونت و ترور بازخواهد گشت.

دومین انتخابات پارلمانی پس از سرنگونی رژیم بعثی صدام فردا یکشنبه در عراق برگزار می شود؛ البته عراقی های مقیم خارج دو روز زودتر یعنی از روز جمعه 14 اسفند به پای صندوقهای رای رفتند.