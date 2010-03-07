شرکتهای آلمانی تحریم ایران را دور می زنند/ افزایش مبادلات با تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "دی ولت" در مطلبی در این باره نوشت: هر چقدر غرب تهدیدآمیزتر از صدور قطعنامه ای دیگر علیه ایران سخن می گوید راه غیر مستقیم تجارت شرکت های آلمانی با ایران از جمله از راه دبی فعال تر می شود.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: سازندگان تاسیسات و ماشین آلات آلمانی خیلی بی سرو صدا به تجارت با ایران ادامه می دهند. هر چقدر تهدیدات غرب علیه تهران بیشتر می شود همان میزان تجارت غیر مستقیم شرکت های آلمانی با ایران از راه دبی افزایش می یابد.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: بین سال 2005 تا 2009 صادرات کالا از دبی به ایران سه برابر شده و به 12 میلیارد دلار رسیده است. به این ترتیب صادرات آلمان به امارات اخیرا به شدت افزایش پیدا کرده است. به گونه ای که در سال 2008 این صادرات به حدود 11 میلیارد دلار رسیده بود که نسبت به سال 2007 چهل درصد افزایش داشت.

در نوامبر 2007 "هربرت هونو سوویتز" سفیر سابق آلمان در تهران ارزش صادرات آلمان به ایران از راه دبی را چهار میلیارد دلار در سال ارزیابی کرد. بر اساس اطلاعات اتاق بازرگانی و صنعتی امارات-آلمان 800 شرکت آلمانی با شعبه هایش در دبی به ثبت رسیده است.

این در حالی است که برلین برای جلوگیری از تجارت شرکت های آلمانی با ایران تاکید دارد و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در نوامبر 2007 اعلام کرد که ما باید تلاش کنیم راههای تجاری از راه غیر مستقیم نیز به ایران ختم نشود.