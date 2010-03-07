داور نتیجه بازی صبا و راه آهن را تغییر داد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، هادی دزفولی، پس از پایان بازی تیم‌های فوتبال صبای قم و راه آهن شهرری که با نتیجه 1 بر صفر به سود راه آهن در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم همراه بود، در گفتگو با خبرنگاران با انتقاد از نحوه داوری این بازی حساس تصریح کرد: در یکی از صحنه های بازی علیرضا فغانی با نادیده گرفتن پنالتی تیم صبا در نتیجه کلی بازی تأثیرگذار بود و به نوعی نتیجه بازی را به سود تیم مهمان تغییر داد.



وی همچنین در ادامه سخنان کوتاه خود از شرایط میزبانی تیم فوتبال صبای قم در این بازی ابراز رضایت کرد.