داور نتیجه بازی صبا و راه آهن را تغییر داد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، هادی دزفولی، پس از پایان بازی تیمهای فوتبال صبای قم و راه آهن شهرری که با نتیجه 1 بر صفر به سود راه آهن در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم همراه بود، در گفتگو با خبرنگاران با انتقاد از نحوه داوری این بازی حساس تصریح کرد: در یکی از صحنه های بازی علیرضا فغانی با نادیده گرفتن پنالتی تیم صبا در نتیجه کلی بازی تأثیرگذار بود و به نوعی نتیجه بازی را به سود تیم مهمان تغییر داد.
وی همچنین در ادامه سخنان کوتاه خود از شرایط میزبانی تیم فوتبال صبای قم در این بازی ابراز رضایت کرد.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده فدراسیون در بازی تیمهای صبای قم و راه آهن شهر ری گفت: داور نتیجه بازی امروز صبا و راه آهن را تغییر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، هادی دزفولی، پس از پایان بازی تیمهای فوتبال صبای قم و راه آهن شهرری که با نتیجه 1 بر صفر به سود راه آهن در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم همراه بود، در گفتگو با خبرنگاران با انتقاد از نحوه داوری این بازی حساس تصریح کرد: در یکی از صحنه های بازی علیرضا فغانی با نادیده گرفتن پنالتی تیم صبا در نتیجه کلی بازی تأثیرگذار بود و به نوعی نتیجه بازی را به سود تیم مهمان تغییر داد.
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