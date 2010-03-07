نگاه ایران و اکوادور به مسائل جهانی انسانی وانقلابی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در دیدار «لنین مورنو» معاون اول رئیس جمهور اکوادور با بیان اینکه دو کشور نگاه مشترکی به مسائل انسانی و جهانی دارند، اظهار داشت: نگاه ایران و اکوادور به مسائل جهانی انسانی و انقلابی است، هر دو کشور نظم حاکم بر جهان را ناعادلانه می دانیم و به دنبال دنیایی سرشار از عدالت، صلح و دوستی هستیم.



رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: اگر چه فاصله جغرافیایی بین ایران و اکوادور زیاد است اما اندیشه و دلهای دو ملت بسیار به هم نزدیک است امروز دو کشور در ابتدای توسعه همکاری ها قرار دارند و بدون تردید اراده‌های مستحکم به موانع غلبه کرده و روابط به سرعت گسترش پیدا خواهد کرد.



احمدی‌نژاد حرکتی که در منطقه آمریکای لاتین و اکوادور برای استقلال خواهی و عزت شروع شده است را مقدس و انقلابی دانست و گفت: امیدوارم این حرکت به بیش از صد سال سلطه استعمارگران در آمریکای لاتین برای همیشه خاتمه دهد.



وی افزود: امروز ملت ها و دولت های انقلابی و پیشرو با تجربه، اراده مستحکم و امید بسیار زیاد در حال حرکت هستند و منحنی قدرت امپریالیسم رو به افول است. تهدیدهای نظامی و رفتارهای خشن هم نمی تواند آنها را نجات دهد چرا که انسانها بیدار شده اند و با منطق نظامی نمی توان آنها را سرکوب کرد.



رئیس‌جمهور با بیان اینکه ایران و اکوادور در یک سنگر و جبهه قرار دارند، خاطر نشان کرد: ما در شرایطی در کنار هم قرار گرفتیم که دنیا نیازمند نظم جدید و عادلانه است و این اهمیت و ارزش کار ما را بیش از پیش نشان می‌دهد ما هم باید از حقوق ملت هایمان دفاع کنیم و هم برای تحقق نظم عادلانه در جهان تلاش کنیم.



احمدی‌نژاد خاطر نشان کرد: علت عصبانیت قلدرهای جهانی از ما این است که کشورهای مستقل و عدالتخواه روابط خود را بیش از پیش با یکدیگر گسترش می دهند.



رئیس‌جمهور افزود: دو کشور در آغاز راه همکاری های گسترده قرار دارند و در این راه مطمئن هستیم که اراده دو دولت و دو ملت بر همه موانع غلبه خواهد کرد.



احمدی‌نژاد تصریح کرد: مناسبات ایران و اکوادور راهبردی است و محدودیتی برای توسعه روابط وجود ندارد. رئیس‌جمهور همچنین با قدردانی از مواضع اکوادور در حمایت از برنامه هسته ای کشورمان گفت: موضوع هسته ای ایران بهانه ای برای شکستن هیمنه امپریالیسم است.



لنین مورنو معاون اول رئیس جمهور اکوادور نیز در این دیدار جمهوری اسلامی ایران را کشوری انقلابی و در خط مقدم مقابله با امپریالیسم جهانی دانست و با بیان اینکه دو کشور در مسایل مختلف منطقه ای و بین المللی دارای اشتراک نظر هستند ، گفت: ایران و اکوادور می توانند در موضوعات مختلف با یکدیگر همکاری و هماهنگی داشته باشند.



وی همچنین خواستار گسترش و تعمیق هر چه بیشتر مناسبات دو کشور در بخش های مختلف اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی شد و گفت: استفاده از ظرفیت های موجود در ایران و اکوادور می تواند به نفع دو ملت و کشورهای منطقه باشد.



معاون رئیس جمهور اکوادور همچنین با بیان اینکه اکوادور از برنامه هسته ای ایران بطور کامل حمایت می کند گفت: اکوادور استفاده از برنامه صلح آمیز هسته ای را حق قطعی و قانونی ایران می داند و در همه مجامع از حق برادران خود در ایران دفاع می کند.ادعاهای قدرتهای جهانی علیه ایران برای اکوادور اهمیت و اعتباری ندارد چرا که آنان در گذشته با اطمینان از وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق سخن می گفتند اما در عمل همگان دیدند که این ادعاها به بهانه ای برای اشغال این کشور تبدیل شد.