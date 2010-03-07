تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه شانزدهم اسفندماه سال 1388هجری شمسی مصادف است با بیستم ربیع الاول سال 1431 هجری قمری و برابر است با هفتم مارس سال 2010 میلادی.

- هفته بیست و دوم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* دانشگاه آزاد - گل گهرسیرجان (خانه والیبال - ساعت 15)

* پتروشیمی بندرامام - خراسان رضوی (سالن شهرک بعثت - ساعت 16)

* داماش گیلان - پرسپولیس تهران (سالن والیبال گیلان - ساعت 16)

* کاله آمل - ارتعاشات صنعتی (سالن پیامبر اعظم (ص) - ساعت 16)

* پیکان تهران - سنگ آهن بافق یزد (خانه والیبال - ساعت 17)

* جواهری بازرگانی گنبد - سایپا تهران (سالن المپیک گنبد - ساعت 18)

* بانک کشاورزی - ارومیه (خانه والیبال - ساعت 19)

- مرحله مقدماتی مسابقات جام جهانی کشتی آزاد ساعت 9 صبح امروز و با دیدار تیم ایران با ازبکستان به پایان می رسد.

- امروز و در آخرین روز تور بین المللی لانگ کاوی رکاب‌زنان مسیر 7/133 کیلومتری "کوآلاکوبو باریو" - "داتاران مردکا" را طی می کنند.

- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال(FA Cup) انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* ردینگ - آستون ویلا

* چلسی - استوک سیتی