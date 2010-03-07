تسهیلات ویژه ایجاد صنایع تبدیلی افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید رحیم سجادی عصر شنبه در بازدید از طرح های آبی و خاکی جهاد کشاورزی روستاهای بخش مرکزی شهرستان اسدآباد، از توابع استان همدان اظهار داشت: امسال ارائه تسهیلات صنایع فرآوری هفت میلیارد تومان و سه برابر افزوده بانک بوده است که این تسهیلات سال آینده تا 200 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

وی از بررسی پیشنهاد طرح الگوی کشت مناطق مختلف کشور در کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: با تصویب نهایی این طرح از سوی مجلس شورای اسلامی از سال آینده میزان و نوع کشت محصولات کشاورزی با توجه به میزان نیاز و ظرفیتها صورت می گیرد.

وی افزود: امسال برای تجهیز و نوسازی اراضی و آبیاری تحت فشار استان همدان به ترتیب سه میلیارد و 800 میلیون تومان و شش میلیارد تومان اختصاص یافته که این اعتبارات در سال آینده افزایش دارد.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی افزود: خوشبختانه بیش از 85 درصد لوازم و تجهیزات مورد نیاز آبیاری تحت فشار، تولیدات داخل کشور است که با کیفیت عالی و مطلوب ارائه می‌شود.

سجادی همچنین از پیشرفت مجتمع گلخانه ای موسی آباد شهرستان اسدآباد بازدید کرد.

این مجتمع در زمینی به مساحت 21 هکتار با صرف هفت میلیارد و 730 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی برای اشتغال فارغ التحصیلان بخش کشاورزی در حال ساخت است که با راه اندازی این مجتمع به صورت مستقیم برای 120 نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.