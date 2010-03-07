به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان محمد مهدی اسماعیلی شنبه شب در شورای اداری استان اصفهان افزود:‌ موضوع راه اندازی جنگ نرم در سطح استان اصفهان نزدیک به یک ماه گذشته در سطح استان مد نظر قرار گرفت که طرح‌های مورد نیاز آن نیز بررسی شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر به نظرسنجی برای این طرح پرداخته و با راه‌اندازی آن اصفهان نخستین مرکزی است که در میان دیگر استان‌های کشور دارای قرارگاه جنگ نرم است که البته با تعریف خاص خود راه اندازی می‌شود.

اسماعیلی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به برخی از تغییرات در میان فرماندارن و دیگر مدیران سیاسی استانداری اشاره نمود و یادآور شد: این تغییرات احتمالی تا پایان سال جاری بسته می‌شود و سال آینده با عزمی راسخ و افقی روشن در حوزه سیاسی استان فعالیت خواهیم کرد.

معاون سیاسی استانداری اصفهان همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر باید خود را موظف به پاسخگویی مردم دانسته و در همین عرصه به بهترین نحو حرکت کنیم.