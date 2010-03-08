سال سقوط جودو

به گزارش خبرنگار مهر، سال 88 برای جودو ایران پر بود از حواشی فراوان تا جائیکه باعث نگرانی خیل عظیم علاقمندان به این رشته المپیکی شد. استعفای سیدعبدالجلیل رضوی رئیس دوشغله این فدراسیون اولین شوک را در همان روزهای آغازین سال به جودو وارد کرد.

هرچند رضوی دوشلغه بودن خود را بهانه‌ای برای استعفا اعلام کرد ولی نزدیکان فدراسیون خوب می دانند که او آینده جودو را به خودش ترجیح داد و به نوعی میدان مبارزه را خالی کرد.

علیرضا امینی که سال‌ها سرمربی و مدیر تیم‌های ملی جودو بود و یکسال هم سابقه نایب رئیسی فدراسیون این رشته را در کارنامه داشت با رفتن رضوی بر صندلی او تکیه زد.

رفتن رضوی در آستانه اعزام تیم ملی به مسابقات قهرمانی آسیا باعث شد تا آرش میراسماعیلی نیز سکان هدایت تیم ملی را رها کرده و با انتشار بیانیه‌ای رسما کناره گیری خود را از این سمت اعلام کند. امینی هم بدون فوت وقت و از دست دادن زمان سیدمحمود میران، سرگروه پیشین تیم ملی و یار دیرین آرش را به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب و معرفی کرد.

اما میران در طول دو هفته مانده به اعزام تیم ملی جودو به پیکارهای آسیایی نتوانست کاری از پیش ببرد و این تیم با تک مدال برنز احسان رجبی از چین تایپه برگشت تا حاصل همین فعل و انفعالات ثبت نتیجه‌ای ضعیف برای جودو ایران در رقابت‌های آسیایی باشد.

فدراسیون جودو هنوز از شوک چین تایپه خارج نشده بود که سانحه سقوط هواپیمای توپولف که راهی ارمنستان بود، رخ داد. در این هواپیما اعضای تیم جودو نوجوانان ایران نیز حضور داشتند که برای برپایی یک اردوی مشترک با نوجوانان جودو این کشور عازم ایروان بودند. سانحه سقوط هواپیما باعث شد تا تمامی اعضای تیم نوجوانان ایران کشته شوند و تلخ ترین خاطره در ذهن علاقمندان به ورزش ثبت شود.

اما این پایان ماجرا نبود و خیلی زود ماجرای صغرسنی سه عضو تیم اعزامی به ارمنستان و مسافر توپولف مطرح شد و شوکی بزرگتر را به جودو وارد کرد. حضور ورزشکاران صغرسنی در جودو از سوی مراجع ذیصلاح تایید شد اما تاکنون خبری از برخورد با مقصران آن منتشر نشده و کسی هم به خود این جرات را نداد تا از جامعه جودو عذرخواهی کند.

در چنین شرایطی تیم ملی جودو ایران با ترکیبی ناقص راهی رقابت‌های قهرمانی جهان شد و با مقام پنجمی وحید سرلک به ایران بازگشت.

عدم اعزام تیم جوانان به رقابت‌های جهانی پاریس و از دست دادن عناوین مهم سال‌های قبل در دو رده نوجوانان و جوانان، نتایج ضعیف در رقابت‌های کاتای قهرمانی جهان و همچنین تعطیلی اردوهای تیم ملی از دیگر نکات منفی جودو در سال 88 بود.

و سرانجام انتخابات فدراسیون بازهم با چاشنی حاشیه بهمن ماه برگزار شد و علیرضا امینی سکاندار فدراسیون در چهار سال آینده شد، انتخاباتی که اسطوره جودو ایران را به آن راه ندادند تا میراسماعیلی دل آزرده آکادمی ملی المپیک را ترک کند.

علیرضا امینی در مورد عملکرد جودو در سال 88 به خبرنگار مهر گفت: سال پرفراز و نشیبی را به پایان می بریم. خاطرات تلخ و شیرینی داشتیم که تلخ ترین حادثه‌ای که هیچگاه از ذهن خارج نمی شود سقوط هواپیما و کشته شدن اعضای تیم جودو نوجوانان بود. بعد از این حادثه ما تیم نوجوانان را ترمیم کردیم تا نایب قهرمان آسیا شود.

وی با بیان اینکه از برنامه‌های تدوین شده فدراسیون جلوتر هستیم، افزود: حواشی مختلفی را پشت سرگذاشتیم، حواشی که بیشتر جنبه تخریب داشت. در واقع ورزش با حاشیه جذابیت پیدا می کند اما حاشیه‌های جودو همه مخرب بود.

رئیس فدراسیون جودو در مورد سال 89 نیز گفت: باید مشکلات را پشت سرگذاشته و با از بین بردن حاشیه‌ها به فکر گوانگژو باشیم. رقابت‌های قهرمانی آسیا در رده سنی نوجوانان و جوانان و قهرمانی جهان در ژاپن را نیز در پیش داریم باید خیلی تلاش کنیم تا به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم.

امینی در پایان گفت: در بحث آموزش نیز برنامه‌های مختلفی داریم. باید بانک اطلاعات کامل شده و نظام هماهنگ سازی آموزش نیز تدوین و ابلاغ شود. ضمن اینکه پیگیر آن هستیم تا شرایطی فراهم شود و از مربیان زبده دنیا برای آموزش مربیان خود استفاده کنیم.

به هرحال سال 88 برای جودو ایران رو به پایان است. امید می رود اهالی این رشته دست به دست هم داده برای اعتلای آن تلاش کنند. یکسال دوری از جودو روز دنیا خسارات جبران ناپذیری بر پیکره جودو وارد کرده و جبران آن نیازمند همدلی و وفاق است.