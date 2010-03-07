عضویت 20 هزار دانش آموز کردستانی در اتحادیه انجمنهای اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد رشید نریمانی شامگاه شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان کردستان اظهار داشت: در حال حاضر و با توجه به برنامه های مختلف تعداد 20 هزار نفر از دانش آموزان استان به عضویت انجمنهای اسلامی در آمده یا با اتحادیه در ارتباط هستند.

وی ادامه داد: توجه به جذب دانش آموزان استان کردستان در قالب اتحادیه های انجمن اسلامی در راستای بسترسازی برای پرورش جوانانی با استعداد برای آینده ایران اسلامی و توجه بیشتر به برنامه های فرهنگی و الگو قرار دادن ارزشهای والای اسلامی و ملی به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گرفت و امروز بعد از گذشت 10 سال از راه اندازی اتحادیه در استان خوشبختانه عملکرد مناسب و قابل قبولی در این حوزه مشاهده می شود.

رئیس سابق اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان کردستان در ادامه با اشاره به مهمترین اقدامات صورت گرفته در طول سالهای اخیر عنوان کرد: خوشبختانه در طول سالهای گذشته و با توجه به همکاری و تعامل بسیار خوب مدیران استان برنامه های بسیار خوبی در حوزه های فرهنگی و ارزشی در اتحادیه انجمنهای اسلامی کردستان برگزار شده است.

وی برگزاری اردوهای جهادی و اجرای طرح تنظیم و تهیه پرونده های شهدای دانش آموز را به عنوان دو برنامه شاخص اجرا شده در استان ذکر نمود و بیان داشت: اجرای این دو برنامه ارزشی و مهم با مدیریت خود دانش آموزان استان با موفقیت برگزار شد.

نریمانی برگزاری دوره های مختلف آموزشی برای ارتقاء سطح توانمندی های دانش آموزان استان را از دیگر فعالیتهای انجام شده ذکر کرد و افزود: یکی از برنامه های اصلی ما دادن آگاهی و بینش لازم به دانش آموزان برای حضور فعال در اجتماع بوده است.

در ادامه این مراسم که با حضور دبیرکل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان کشور برگزار شد، ضمن تقدیر از خدمات محمد رشید نریمانی که بیش از 10 سال به عنوان رئیس اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان کردستان فعالیت می کرد، "حمید عذیری" به عنوان جانشین وی معرفی شد.