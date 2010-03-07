تصمیمگیری برای نگهداری بزرگترین پارک جنگلی خاورمیانه در ابهام

فرماندار نور در گفتگو با خبرنگار مهر در نور برعدم توانایی منابع طبیعی در حفظ و نگهداری پارک جنگلی این شهرستان بر اساس شواهد چندین ساله خبر داد.

عبدالله ملکی بیان اینکه پارک جنگلی شهرستان نور در خاورمیانه منحصر به فرد است، گفت: تاکنون به دلیل عدم وجود بودجه کافی، امکانات لازم چون تامین روشنایی، سرویسهای بهداشتی، نمازخانه های مناسب و کمپهای اقامتی اقدامی صورت نگرفته است.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون نه تنها برای توسعه این پارک کاری صورت نگرفته بلکه شاهد معدوم شدن درختان نادر این جنگل به دستان خودمان هستیم.

وی اتخاذ تصمیم و راهکاری جدی برای این پارک را ضروری دانست و دو راه حل برای نگهداری و توسعه پارک جنگلی نور اعلام کرد.

ملکی بیان داشت: تامین و تخصیص اعتبارات لازم از سوی منابع طبیعی اولین راه حل است که بر اساس شواهد چندین ساله این توانایی در منابع طبیعی وجود ندارد.

وی ادامه داد: واگذاری نگهداری پارک جنگلی و ایجاد مکان های تفریحی توریستی، کمپ وسرویس های بهداشتی و حفظ و حراست درختان به بخش خصوصی از دیگر راه حل ها است.

فرماندار نور تاکید کرد: تنگ نظری ها و یک سویه نگری های منابع طبیعی سبب شده تا بخشی از پارک به تصرف سودجویان درآید و بخش عمده ای از درختان نیز نابود شود.