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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۴۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تصمیمگیری برای نگهداری بزرگترین پارک جنگلی خاورمیانه در ابهام

تصمیمگیری برای نگهداری بزرگترین پارک جنگلی خاورمیانه در ابهام

ساری - خبرگزاری مهر: برای نگهداری پارک جنگلی نور به عنوان بزرگترین پارک جنگلی خاورمیانه هنوز تصمیم خاصی صورت نگرفته است.

فرماندار نور در گفتگو با خبرنگار مهر در نور برعدم توانایی منابع طبیعی در حفظ و نگهداری پارک جنگلی این شهرستان بر اساس شواهد چندین ساله خبر داد.

عبدالله ملکی بیان اینکه پارک جنگلی شهرستان نور در خاورمیانه منحصر به فرد است، گفت: تاکنون به دلیل عدم وجود بودجه کافی، امکانات لازم چون تامین روشنایی، سرویسهای بهداشتی، نمازخانه های مناسب و کمپهای اقامتی اقدامی صورت نگرفته است.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون نه تنها برای توسعه این پارک کاری صورت نگرفته بلکه شاهد معدوم شدن درختان نادر این جنگل به دستان خودمان هستیم.

وی اتخاذ تصمیم و راهکاری جدی برای این پارک را ضروری دانست و دو راه حل برای نگهداری و توسعه پارک جنگلی نور اعلام کرد.

ملکی بیان داشت: تامین و تخصیص اعتبارات لازم از سوی منابع طبیعی اولین راه حل است که بر اساس شواهد چندین ساله این توانایی در منابع طبیعی وجود ندارد.

وی ادامه داد: واگذاری نگهداری پارک جنگلی و ایجاد مکان های تفریحی توریستی، کمپ وسرویس های بهداشتی و حفظ و حراست درختان به بخش خصوصی از دیگر راه حل ها است.

فرماندار نور تاکید کرد: تنگ نظری ها و یک سویه نگری های منابع طبیعی سبب شده تا بخشی از پارک به تصرف سودجویان درآید و بخش عمده ای از درختان نیز نابود شود. 

کد مطلب 1046691

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