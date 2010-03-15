به گزارش خبرنگار مهر، امروزه یکی از مهم‌ترین عوامل جذب توریست و گردشگر روانسازی تردد و امنیت جاده‌ ها بوده که کاهش ترافیک در این امر بسیار موثر است.

مازندران همه ساله شاهد 20 میلیون گردشگر بوده و با افزایش تعداد خودروها و ثابت ماندن فضای شهرها و جاده‌ها همواره مشکل ترافیک دارد.

این مشکل در غرب مازندران بیشتر نمایان است و محور نور - رویان یکی از محورهای اصلی منطقه غرب است که در زمان تعطیلات مشکلات فراوانی را به لحاظ ترافیک سنگین برای خودروها به همراه دارد.

نداشتن کمربندی در این مسیر این مشکل را دوچندان کرده بود اما با تلاش و پیگیری، احداث این کمربندی در دستور کار قرار گرفت و دهه فجر امسال فاز اول آن به طول حدود سه کیلومتر به بهره‌برداری رسید.

ساخت کمربندی به لحاظ اینکه از حضور کامیون‌ها، تریلر و خودروهای سنگین در درون شهر جلوگیری می‌کند در کاهش ترافیک تأثیر بسزایی دارد اما با وجود احداث فاز اول کمربندی نور - رویان همچنان خودروهای سنگین از درون شهر تردد می‌ کنند.

سیدابوالفضل حسینی از ساکنان روستای عباسا در مسیر کمربندی به خبرنگار مهر گفت: کمربندی نور رویان یکی از زیباترین کمربندی‌های منطقه به شمار می‌رود چون مسیر تردد آن از شهر نور به صورت مستقیم بوده اما به تقاطع که می‌رسیم به دلیل مسیرهای گوناگون و بلوارهای موجود سرگردان می شویم که کدام مسیر را انتخاب کنیم.

وی افزود: مسیرها یکی به سمت روستای عباسا و دیگری به طرف شهر نور است اما در این میان تابلویی تعبیه نشده که راهنمای رانندگان عبوری برای تعیین مسیر باشد تا رانندگان بتوانند مسیرشان را انتخاب کنند.

وی خواستار بازنگری مسئولان امر در ارتباط با موانع موجود برای رانندگان در این محور شد و افزود: کمربندی زمانی با ارزش است که به صورت کامل مورد بهره برداری قرار گیرد.

به گفته وی، نیمی از جاده بعد از تقاطع کمربندی هنوز به صورت خاکی بوده و رانندگان در مسیر آسفالت به صورت خلاف جهت حرکت می‌کنند به نحوی که چند روز گذشته یک خودروی عبوری دچار سانحه شد و راننده‌اش به کما رفت.

حسن قلی‌زاده یکی از رانندگان آژانس منطقه اعلام کرد: جدول‌ها و موانع تقاطع این کمربندی به صورت غیراصولی نصب شده که مشکلات زیادی را برای رانندگان منطقه ایجاد کرده است همچنین دور برگردان این تقاطع نیز در جای مناسبی تعبیه نشده به طوری که راننده بومی را دچار مشکل می‌کند و رانندگان غیربومی گمراه می شوند.

مصطفی بلده‌ای یکی از معلمان که در این مسیر تردد می‌کند به خبرنگار مهر گفت: این جاده هنوز به شکل اصولی قابلیت تردد خودروها را به طور رسمی ندارد.

وی افزود: در مسیر تقاطع تا شهر نور یک قسمت نیاز به عقب‌نشینی داشت که هنوز زمین به تملک شهرداری درنیامده وهمچنان این جاده به صورت خاکیست و رانندگان مسیر دیگری را انتخاب کرده و در واقع در خلاف جهت تردد می‌کنند که باعث گمراهی رانندگان مقابل می‌شود.

علیرضا محمدی یکی از رانندگان تاکسی اعلام کرد: مسیر تقاطع تا شهر بسیار باریک است به طوری که سواری به سختی از این مسیر عبور می‌کند در حالی‌که کمربندی ‌باید اصولاً مسیر تردد خودروهای سنگین باشد اما این کمربندی این طور نیست.

حسین رضایی یکی دیگر از رانندگان عبوری گفت: این کمربندی ابتدای ورودی چندین روستاست و من هر روزه چند بار از این مسیر تردد می‌کنم.

وی اعلام کرد: در پیچ‌های این تقاطع ریگهای زیادی وجود دارد که در زمان سرعت، تاریکی و بارانی کنترل خودرو به سختی صورت می‌گیرد و منجر به تصادف می‌شود.

علا یکی از مدیران مدرسه که در این مسیر تردد می کند نیز بیان داشت: این تقاطع در تعطیلات نوروز برای مسافرانی‌که با مسیر آشنا نیستند به طور قطع رانندگان دچار مشکل می‌شوند.

کاویانپور یکی از ساکنین منطقه هم اظهار داشت: من بیش از 15 سال در این منطقه سکونت دارم، این مسیر برای بنده که بومی هستم نا آشناست و مسئولان امر تصمیم جدی برای رفع این مشکل بگیرند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر نور نیز به خبرنگار مهر گفت: خیابان تازه ‌ساخت کمربندی و خیابان تهران (جاده عباسا) همزمان در دست ساخت بودند که در محل تقاطع به صورت مقطعی در یک دوره کوتاهی این مشکلات را شامل شد و نگرانی مردم دراین خصوص به حق است.

ریحان عزتی تصریح کرد: جاده عباسا یک خیابان 30 متری در 2 خط رفت و برگشت تعریض شده، لاین غربی این خیابان آسفالت شده اما لاین شرقی آن به دلیل آنکه برخی از مالکان مسیر هنوز اعلام آمادگی برای توافق با شهرداری نکرده‌اند، نیمه‌کاره مانده و درهمان مکان که اکنون تقاطع وجود دارد میدانی به شعاع 60 متر طراحی شده است.

وی بیان داشت: بخش شرقی این تقاطع هنوز بازگشایی نشده که میدان با شعاع 60 متر تعبیه شود و از آن طرف کمربندی هم با یک خیابان 45 متری به یک خیابان 30 متری وصل شد.

وی ادامه داد: برای ایجاد این میدان مصوبه شورای ترافیک استان نیاز بود که این امر صورت نگرفت و برای جلوگیری از تصادفات و موانع دیگر که احتمال داشت در تداخل خیابان 45 متری با 30 متری رخ دهد این تقاطع به این شکل به طور موقت طراحی شد.

وی به خیابان خاکی مسیر تقاطع تا شهر نور اشاره کرد و اذعان داشت: در این مسیر با بحث تملک مواجه شدیم و با 3 نفر ازمالکان به مذاکره پرداختیم و توافقنامه ای هم به امضا رسید که بزودی آن مسیر بازگشایی می‌شود.

سخنگوی شورای شهر نور گفت: این کمربندی پروژه راه و ترابری است و در 2 فاز تعریف شده که فاز اولش به بهره‌برداری رسید و فاز دوم آن از این تقاطع تا رویان مانده است که درحال حاضر بحث تملک آن با مالکان شروع شده و این موضوع به طور مستقیم با شهرداری مرتبط نیست زیرا به توافق مردم با راه ‌و ترابری بستگی دارد.

عزتی گفت: اگر ادامه مسیر کمربندی به سمت رویان بازگشایی شود تقاطع کنونی در قالب یک میدان طراحی خواهد شدو مشکل کنونی هم رفع می‌شود.

وی اضافه کرد: کمربندی به سمت رویان به لحاظ اینکه خارج از محدوده قانونی شهر است به راه ‌و ترابری مرتبط می‌شود و این سازمان در توافق اولیه‌اش قرار بود تقاطع غیرهمسطح تعریف کند و چون تقاطع غیرهمسطح طراحی نشد به ما گفتند میدان طراحی کنید و این طراحی میدان نیز باید به تصویب شورای ترافیک استان برسد.

وی ادامه داد: اگر میدان به تصویب شورای ترافیک نرسد تمامی تلاش ما به هدر می‌رود و راه و ترابری باید برای رفع مشکل مردم پل روگذر احداث کند.

عزتی یادآور شد: تعهد شهرداری در جاده 30 متری نور به عباسا آسفالت لاین شرقی این خیابان بود که با مالکان در 4 مورد باید به توافق برسیم در دو مورد توافقات انجام شد و بزودی خیابان خاکی آن بازگشایی می شود و تلاش ما بر این است که در 2 مورد دیگر نیز هرچه زودتر به توافق برسیم.

کارشناسان راهنمایی و رانندگی نور نیز کمبود فضا و استفاده از فضای موجود را علت طراحی تقاطع کنونی اعلام کردند.

به هر روی آنچه مهم است توجه به حقوق شهروندی هزاران مسافری است که روزانه از این جاده تردد می کنند و چه بسا اتفاقات ناگواری که در پی بی توجهی به رفع مشکل این کمربندی رخ می دهد پس ضروری است مسئولان امر هرچه زودتر در صدد رفع مشکل بهره برداری از این جاده برآیند تا حال که این کمربندی با صرف هزینه افتتاح شده به بهره برداری نیز برسد.