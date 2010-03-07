شش کارگروه تخصصی آموزشی در خوزستان تشکیل شد

قدرت الله رشیدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به اهداف و برنامه های آینده در راستای ارتقای کیفیت آموزشی استان گفت: به منظور تبیین سیاستهای جدید و برون رفت از وضعیت موجود و ارتقای‌ کیفیت آموزشی،‌ مناطق 39 گانه ادارات آموزش و پرورش شهرهای استان خوزستان به تناسب موقعیت جغرافیایی و ویژگی های فرهنگی، شهرهای استان به ش قطب تقسیم شدند.

وی افزود: برای هر قطب کارگروه های تخصصی ویژه ای مرکب از روسای آموزش و پرورش به منظور عملیاتی کردن و نظارت تشکیل شده است.

سرپرست سازمان آموزش و پرورش خوزستان،‌ گزارش اولیه کارگروه ها را مثبت و افق های آن را امیدوار کننده و روشن ارزیابی کرد و در ادامه افزود: در این مدت کوتاه توانستیم با انجام نیازسنجی ها، کسب تجربیات صاحب نظران و دلسوزان در ارتباط با معضلات آموزش دست به آسیب شناسی جدی بزنیم و در همین رابطه به نتایج امیدوار کننده رسیده ایم و برنامه های خود را بر همین اساس تدوین کردیم.