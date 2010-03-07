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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۲۳

در سال جاری؛

شمار تلفات جاده ای گلستان 76 نفر کاهش یافت

شمار تلفات جاده ای گلستان 76 نفر کاهش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: جانشین فرماندهی انتظامی گلستان اعلام کرد: میزان تلفات و کشته شدگان حوادث جاده ای استان در 11 ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 76 نفر کاهش یافته است.

سرهنگ مهدی معصوم بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در 11 ماه سال جاری 513 نفر بر اثر بروز تصادفات جاده ای در استان کشته شدند که این آمار در سال قبل 589 نفر بوده است.

وی اظهار داشت: همچنین میزان تصادفات درون شهری نیز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 26 درصد کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: 70 درصد تصادفات ناشی از عوامل انسانی و 30 درصد خودرو و عوامل جاده ای است و شهروندان باید در این زمینه بیشتر حساس شوند.

جانشین فرماندهی انتظامی گلستان بیان داشت: عمده عامل تصادفات در استان سرعت غیرمجاز است و 22 درصد تصادفات ناشی از عدم توجه به جلو بوده است.

سرهنگ معصوم بیگی بیان داشت: 18 درصد تصادفات ناشی از عدم رعایت حق تقدم و 12 درصد نیز ناشی از عدم رعایت فاصله طولی است.

وی یادآور شد: اگر این سه عامل ذکر شده از سوی شهروندان رعایت شود، حدود 50 درصد از میزان تصادفات کاسته می شود.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.

کد مطلب 1046698

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