شمار تلفات جاده ای گلستان 76 نفر کاهش یافت

سرهنگ مهدی معصوم بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در 11 ماه سال جاری 513 نفر بر اثر بروز تصادفات جاده ای در استان کشته شدند که این آمار در سال قبل 589 نفر بوده است.

وی اظهار داشت: همچنین میزان تصادفات درون شهری نیز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 26 درصد کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: 70 درصد تصادفات ناشی از عوامل انسانی و 30 درصد خودرو و عوامل جاده ای است و شهروندان باید در این زمینه بیشتر حساس شوند.

جانشین فرماندهی انتظامی گلستان بیان داشت: عمده عامل تصادفات در استان سرعت غیرمجاز است و 22 درصد تصادفات ناشی از عدم توجه به جلو بوده است.

سرهنگ معصوم بیگی بیان داشت: 18 درصد تصادفات ناشی از عدم رعایت حق تقدم و 12 درصد نیز ناشی از عدم رعایت فاصله طولی است.

وی یادآور شد: اگر این سه عامل ذکر شده از سوی شهروندان رعایت شود، حدود 50 درصد از میزان تصادفات کاسته می شود.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.