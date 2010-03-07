باغ گیاه شناسی در بوشهر ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، اردشیر محمدی باغملایی شنبه شب در حاشیه بزرگداشت روز درختکاری در پارک صدف بوشهر در جمع خبرنگاران با تأکید بر لزوم نهادینه کردن فرهنگ درختکاری و فضای سبز در جامعه افزود: هرگاه بتوانیم مشارکت مردم را در نگهداری از فضای سبز افزایش دهیم، آنگاه شهری سرسبز و زیبا خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه بشر امروز به بهانه تجدد و مدرنیته به طور وحشیانه ای درختان را قطع کرده است، افزود: رابطه کنونی بشر با طبیعت رابطه ای معقول و منطقی نیست.

باغملایی در خصوص وضعیت فضای سبز بوشهر نیز گفت: در سال آغاز به کار شورای سوم، سرانه فضای سبز برای هر شهروند بوشهری در حدود 2.7 متر مربع بوده در حالی که این رقم هم اکنون به پنج متر مربع رسیده است.

وی تصریح کرد: البته نباید به این میزان بسنده کرد و باید این رقم را به استانداردهای ملی و فراتر از آن ارتقاء یابد.

رئیس شورای شهر بوشهر با بیان اینکه گذشتگان در برخورد با فضای سبز دارای خردمندی خاصی بودند، افزود: گذشتگان و نیاکان ما تولید فضای سبز می کردند در حالی که بشر امروز تولید بیابان می کند.

باغملایی ادامه داد: ماشینی شدن زندگی آسیب های جدی به اکوتوریسم و فضای سبز وارد کرده است و اگر به فکر نیفتیم قطعاً شاهد بیابان های فراوانی در اطرافمان خواهیم بود.

وی با اشاره به نوع همزیستی انسان ها با طبیعت و فضای سبز گفت: درختان به ما نشاط و سرسبزی می دهند در حالی که ما آن ها را قطع کرده، آتش زده و ویران می کنیم.

رئیس شورای شهر بوشهر در پایان با تشکر از سازمان فضای سبز شهرداری بوشهر، تصریح کرد: امیدوارم با همکاری تمامی کارشناسان و شهروندان بوشهری، شهری سرسبز، خرم و زیبا مانند سایر شهرهای سبز دنیا داشته باشیم.