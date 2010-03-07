توسعه زیرساختها لازمه صادرات مجدد در منطقه آزاد اروند است

امیررضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان به تعریف صادرات مجدد پرداخت و اظهار داشت: صدور کالاهایی که قبلاً وارد یک کشور یا قلمروی جغرافیایی شده، مشروط بر آنکه جنبه عمده‌فروشی داشته باشد صادرات مجدد محسوب می‌شود و چنانچه صادرات مجدد از طریق بنادر، مناطق آزاد یا انبارهای تحت حفاظت گمرک انجام پذیرد مشمول پرداخت حقوق گمرکی نخواهد بود.

طاهری به مزایای صادرات مجدد اشاره و خاطرنشان کرد: صادرات مجدد منجر به ایجاد گردش مالی در بانک‌ها، اشتغالزایی در زمینه تخلیه بارگیری در مناطق آزاد شده و برای این مناطق از محل پرداخت عوارض‌ها سودهای را نصیب مناطق می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به موانع صادرات مجدد در منطقه آزاد اروند گفت: تا زمانی که کاملاً زیرساخت‌های منطقه آزاد اروند تامین نشود، صادرات مجدد از این منطقه صورت نمی‌گیرد.

طاهری زیرساخت‌های مورد نظر در این منطقه را انبارداری، تخلیه و بارگیری، ایجاد سردخانه‌ها و امکانات اقامتی، انبارها و تسهیل رفت و آمد عراقی‌ها دانست.

وی در خصوص صادرات مجدد و ترانزیت از منطقه آزاد اروند و در مرز ایران و عراق گفت: بحث صادرات مجدد یکی از برنامه‌های آتی این منطقه بوده و امیدواریم با توسعه زیر‌ساخت‌ها بتوانیم امکانات صادرات مجدد را فراهم کنیم.

مدیر سرمایه‌گذاری منطقه آزاد اروند در ادامه اظهار داشت: منطقه آزاد اروند دارای یک بانک داخلی و شلمچه دو بانک دارد و این در حالی است که نیازی به بانکهای داخلی در منطقه اروند احساس نمی‌شود.

وی در خصوص عدم احساس نیاز به بانکهای داخلی در منطقه اروند عنوان داشت: بانکهای متعددی در مجاورت منطقه آزاد اروند و در شهرهای آبادان و خرمشهر وجود دارد و خدمات مورد نیاز را به مراجعه‌کنندگان ارائه می‌دهند در نتیجه نیازی به ایجاد شعبه جدید بانکهای داخلی در منطقه اروند احساس نمی‌شود.

وی یکی از لازمه‌های ایجاد بانکهای داخلی را این منطقه افزایش جذابیت بانکی دانست و افزود: اگر گردش مالی در این منطقه افزایش یابد، جذب سرمایه‌گذاری رشد یافته در نتیجه زمینه وجود بانک‌ها در این منطقه فراهم می‌شود.

به گفته وی از دیگر راه‌های ایجاد بانک‌ها، توسعه ترانزیت و صادرات مجدد است.

مدیر سرمایه‌گذاری منطقه آزاد اروند در ادامه اظهار داشت: اگر مرز میان منطقه آزاد اروند با خرمشهر و آبادان فنس‌کشی شود در نتیجه می‌توان به حضور بانکها در این منطقه نیز امیدوار بود.

وی با اظهار امیدواری از حضور بانکهای داخلی در شلمچه گفت: امیداواریم با ایجاد جذابیت در شلمچه که به علت هم مرز بودن با عراق از اهمیت خاصی برخوردار است زمینه‌های ایجاد بانک‌ها فراهم شود.

به گفته وی زمینه‌های حضور بیمه‌های امید، بیمه ایران معین و بیمه سینا در منطقه آزاد اروند فراهم شده است.