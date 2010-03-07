50 پایگاه امداد جاده ای نوروزی در گلستان فعال می شود

محمد ابراهیم نعیمی در گفتگو با خبرگار مهر در گرگان افزود: این پایگاه ها وظیفه راهنمایی مسافران و امداد و نجات نوروزی را برعهده دارند و در این حوزه خدمات می دهند.

وی اظهار داشت: امدادرسانی، کمک رسانی، اسکان اضطراری، تغذیه اضطراری و درمان اضطراری از دیگر وظایف این پایگاه هاست.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر شش پایگاه ثابت دارای ساختمان در استان فعالیت دارد که در زمینه امداد و نجات فعالیت می کنند.

به گفته نعیمی، از تشکیل معاونت امداد و نجات در ستاد تسهیلات سفرهای نورزوی استان خبر داد و گفت: دستگاه هایی مانند راه و ترابری، پزشکی قانونی، پلیس، اورژانس 115 و ... در این طرح شرکت دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان بیان داشت: ارتقای ضریب ایمنی جاده های استان، تامین امنیت جاده ای، انتقال و جابجایی مصدومان جاده ای و ارائه خدمات لازم از جمله وظایف معاونت امداد و نجات سفرهای نوروزی است.

10 کمیته در ستاد سفرهای نوروزی گلستان تشکیل شد و پیش بینی می شود نوروز 89 حدود چهار میلیون مسافر به گلستان سفر کنند.