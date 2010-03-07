هشت تعاونی مادرتخصصی در خوزستان تشکیل شد

سیدسعید هاشمی‌نور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز درباره اقدامات انجام شده برای توسعه اشتغال در خوزستان اظهار داشت: به دنبال اعلام تشکیل هشت شرکت‌ تعاونی مادر تخصصی در این استان، تاکنون چهار شرکت به ثبت رسیده که شرکت تعاونی مادر تخصصی خرمای طلایی اروند، مادر تخصصی آموزش‌پردازان خوزستان، مادر تخصصی خدمات مشاوره‌ای بنیاد خوزستان و مادر تخصصی توسعه، عمران و مسکن استان خوزستان از جمله این شرکت‌هاست.

وی با اشاره به راه‌اندازی بانک اطلاعاتی ثبت‌نام کارجویان استان اضافه کرد: تاکنون 30 هزار کارجوی استان ساماندهی شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 100 طرح اولویت‌دار و دارای توجیه فنی و اقتصادی شناسایی شده و برای ثبت شرکت‌های تعاونی در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

در شرایط کنونی طبق آمار در استان خوزستان نرخ بیکاری بیش از 13 درصد است و برخی آمار غیر رسمی نرخ بیکاری را تا 28 درصد اعلام می‌کنند.