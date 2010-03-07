شایان بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان اظهار داشت: برای منطقه شلمچه تسهیلاتی را ارائه کرده‌ایم که از آن جمله می‌توان به آماده سازی 10 هکتار زمین برای صادرات کالا به مرز کشور عراق اشاره کرد.

وی از دیگر تسهیلات مورد نظر شلمچه را آماده سازی زمین برای انبارها دانست و یادآور شد: در حال حاضر 10 هزار متر زمین برای توسعه انبارها و نگهداری کالا مد نظر قرار گرفته که تا شش ماه آینده افتتاح می‌شود.

معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه به زودی گمرک شلمچه شبانه روزی می‌شود، خاطرنشان کرد: تا شش ماه آینده فعالیتهای شلمچه شبانه روزی می‌شود و این در حالی است که با مسئولان عراقی در این خصوص به تفاهمات لازم رسیده‌ایم.

وی ادامه داد: نه تنها فعالیت گمرک شبانه روزی می‌شود بلکه اقدامات مربوط به تخلیه و بارگیری نیز شبانه روزی و به صورت 24 ساعته خواهد بود.

بهرامی در ادامه اظهار داشت: برای توسعه صادرات نیازمند توسعه زیرساخت‌ها هستیم.

وی خاطرنشان کرد: یکی از فاکتورهای زیرساخت‌ها، توسعه و افزایش باراندازها در منطقه شلمچه است.

معاون عمرانی منطقه آزاد اروند در ادامه با بیان اینکه مهمترین فاکتور در توسعه باراندازها، توسعه باراندازهای کانتینری است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بندر امام خمینی (ره) دارای 38 اسکله است و تا 50 هزار تن کشتی می‌تواند در این منطقه پهلوگیری کند همچنین با وجود راه آهن بندر امام می‌توان کانتینر را از این منطقه به سمت خرمشهر، آبادان و شلمچه ترانزیت کرد، در نتیجه توسعه باراندازهای کانتینری می‌تواند زمینه توسعه صادرات را فراهم سازد.

وی به دیگر تسهیلات شلمچه برای توسعه صادرات اشاره کرد و ادامه داد: تا زمان فعلی 10 هکتار زمین بارانداز آماده شده تا از این طریق راه‌های صادرات کالا به کشور عراق فراهم شود.

بهرامی افزود: 10 هزار متر زیربنای انبارهای نگهداری کالا در منطقه شلمچه است که تا شش ماه آینده آماده می‌شود.