وهابیت در آستانه سقوط قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر حبیب عباسی شامگاه شنبه در نشست علمی فرهنگی "نقدی از درون" با هدف افشای ماهیت وهابیت در تالار طبری دانشکده پزشکی نسیبه ساری افزود: آمارهای وحشتناکی از هزینه و سرمایه گذاری فرقه وهابیت در جهان شنیده می شود که در اکثریت این ترفندها علیه ایران با شکست مواجه شده است.

وی خاطر نشان کرد: وهابیت در بازه سیاسی 200 ساله خود که از پشتیبانی استعمار پیر انگلستان نمود پیدا کرده در برهه ای بلند به فراموشی و انحطاط رفته بوده است.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینک این فرقه ضاله در دوره 30 ساله ای به انزوا و نابودی کشانده شده بود، تصریح کرد: حکومت کودتایی وهابیون در عربستان این فرقه را به بروز و ظهور مجدد رساند که خونخواریها و غارتگریهای را در سطح منطقه برای خود به دنبال داشته است.

عباسی با بیان اینکه از زمان نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به نام روز قدس، فتنه ها و تفرقه افکنیها از سوی برخی فلسطینیان به یهودیت آغاز شده است، یادآور شد: این عده که دارای چنین تفکری بوده پس از با ثبات دانستن شیعه و دین اسلام از یهودیت رویگردان شده و به اسلام روی آوردند.

وی با اعلام این مهم که گرایش بسیاری از جوانان اهل سنت فرقه وهابیت طی سالهای اخیر به سمت شیعه و دین مبین اسلام رو به فزونی رفته است، گفت: وهابیت رفته بود تا اسلام وارونه را در جهان تبلیغ کند که شیعیان علی این فرقه را منکوب، نیست و نابود کردند.

این استاد حوزه و دانشگاه فرقه ضاله وهابیت را رو به انحطاط و فروپاشی دانست و افزود: شیعه اثنی عشری اکنون در اقصی نقاط این کره خاکی گسترانیدن گرفته و فرقه ضاله وهابیت در این بین نیست، نابود و فرتوت شده است.

حجت الاسلام موسی مستقیمان، مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران نیز در این همایش جرقه تقویت جریان شیعه در بین فرقه ضاله وهابیت را گرویدن نظریه پردازان و اساتید مسلمانی چون عصام العماد بیان کرد.

وی افزود: العماد و نمونه های بارزی نظیر وی اکنون شیعه علی و دین مبین اسلام را در جهان بسیار عالی و مستدام تبلیغ خواهند کرد و سرانجام زودی ملت های آزاده جهان، نابودی فرقه ضاله وهابیت را جشن خواهند گرفت.