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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۰۱

مدیر کل نوسازی زندانها:

خوزستان نیازمند حمایت ویژه برای ساخت زندان است

خوزستان نیازمند حمایت ویژه برای ساخت زندان است

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر توسعه و نوسازی سازمان زندانهای کشور بر ضرورت حمایت ویژه از استان خوزستان برای ساخت زندانهای جدید تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سعید زارع زاده شامگاه شنبه در بازدید از زندان اهواز ضمن اشاره به اینکه از مجموع زندانها و مؤسسات کیفری سراسر کشور، 130 زندان دارای مشکلاتی همچون فرسودگی بنا و قدمت بالا، کمبود فضای نگهداری و قرار داشتن درون بافت مسکونی هستند، گفت: این زندانها که تمامی زندانهای خوزستان به جز زندان دزفول نیز از آن جمله به شمار می آیند، نیازمند نوسازی و توسعه و ساخت و ساز جدید است.

وی هدف از انجام این سفر را توجیه سازی بحث ساخت زندانهای جدید در آن دسته از شهرهای کشور که دارای زندانهای فرسوده و مستقر در محدوده شهری است، توسط دولت عنوان کرد و خاطرنشان کرد: در این سفر به همراه مدیرکل برنامه ریزی امور عمومی معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری و دبیر کمسیون ماده 32 به ترتیب از مجتمع حرفه آموزی استان، کانون اصلاح و تربیت اهواز، زندانهای کارون، سپیدار، مسجد سلیمان، شوشتر، دزفول، بهبهان، رامهرمز، ماهشهر و آبادان بازدید به عمل آمد که ضمن بررسی دقیق وضعیت زندانها و سرکشی از تمامی قسمتهای آن به واسطه توضیحات جامع، سه مشکل اصلی زندانهای استان، شامل فرسودگی بناها، کمبود فضای نگهداری و قرار داشتن زندانها در محدوده شهری مشاهده شد که بر ضرورت رفع این مشکلات از طریق سرعت دادن در روند ساخت پروژه زندانهای جدید و تصویب ساخت چند مؤسسه کیفری جدید در این استان تأکید خواهد شد.

این مقام ارشد اجرایی سازمان زندانهای کشور با اشاره به ساخت و سازهای خوب انجام شده در زندانهای خوزستان گفت: روند بازسازی زندانهای خوزستان موجب شده تا بر اساس مستندات و گزارشهای موجود، چهره این زندانها به کلی با گذشته متفاوت و آبرومندانه باشد و در مجموع تمامی زندانهای استان شاهد اقدامات شاخص و خوبی است

زارع زاده تصریح کرد: در بخش ساخت و سازها و بهداشت پروژه هایی همچون ساخت بیمارستان عدالت زندان کارون، ساخت مجتمع فرهنگی، ساخت اندرزگاه جدید نسوان اهواز  و ... همچنین در امور فرهنگی، آموزشی و تربیتی در دیگر زندانها از این جمله است اما کمبود فضا، فرسودگی بناها و قرار داشتن زندانها در بافت شهری به ویژه در زندان شهرستان ماهشهر از جمله عمده مشکلات زندانهای خوزستان است، همچنین زندانهای این استان را باید در بحث تأمین نیروی انسانی و بودجه و اعتبارات مورد توجه و مساعدت ویژه قرار داد.

کد مطلب 1046706

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