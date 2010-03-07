رایزنان فرهنگی آماده نمایش آثار هنرهای تجسمی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه دومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر که شب ، 15 اسفند در تالار وحدت برگزار شد، گفت: هنر اصیل به دلیل حضور بلاانقطاعش در زندگی مردم می تواند به عظمت دست یابد. هنر تجلی جمال است و هرچه به آن جمال نزدیک تر شود، نامیراتر می شود. هنگامی که هنر با دین و دیانت گره بخورد، بر صحیفه عشق جاودانه خواهد شد.

او سپس در مورد وضعیت هنرهای تجسمی نسبت به هنرهای دیگر عنوان کرد: تردیدی نیست که این هنر از دسترس عموم به دور است. مردم در هنرهای تجسمی بیشتر به دنبال اصل اثر هستند و چون امکان کپی کم است، باعث می شود امکان تکثیر نسبت به سینما و تئاتر کمتر پیش بیاید و همین موضوع در زمینه اقتصاد هنرهای تجسمی تاثیر می گذارد.

حسینی با بیان اینکه استقبال از جشنواره هنرهای تجسمی نشاندهنده این است که این هنر توانسته پلی میان خواص و مردم باشد، افزود: اگر تبلیغات مناسب تری صورت بگیرد و برای معرفی هنرمندان تجسمی اقدامات لازم انجام شود، شاهد رشد این هنرها خواهیم بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین خطاب به مسئولان برگزاری جشنواره گفت: توصیه هایی دارم که امیدوارم با عمل به آنها در سومین جشنواره شاهد تحقق این موارد باشیم.

حسینی اما دائمی شدن دبیرخانه جشنواره، برگزاری تدریجی جشنواره در تمام استان ها، توجه به اقتصاد هنر با ایجاد شورای خرید آثار هنری و شکل گیری هیئتی برای قیمت گذاری آثار را از جمله توصیه هایی برشمرد که باید تا زمان برگزاری سومین جشنواره به آنها رسیدگی شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخشی از سخنانش به بررسی بودجه خرید آثار هنری اشاره کرد: اقدامات لازم برای تخصیص اعتبارات لازم جهت خرید آثار هنری صورت گرفته است و امیدواریم توسط مجلس به تصویب برسد. ضمن آنکه از این پس، رایزنی های فرهنگی ایران در خارج از کشور آماده مذاکره برای نمایش آثار هنرهای تجسمی هستند.

محمود شالویی، مدیرکل امور تجسمی و رئیس شورای سیاست گذاری دومین جشنواره هنرهای تجسیم فجر نیز در بخش دیگری از این مراسم ابراز داشت: دومین سالی است که جشنواره هنرهای تجسمی برپا می شود اما همه فعالیت‌های حوزه تجسمی در این جشنواره خلاصه نشده است. آن روزی که کارنامه اولین دوره جشنواره در سال گذشته بسته شد تا به امروز ده ها یا شاید صدها فعالیت مهم در حوزه هنرهای تجسمی به وقوع پیوسته است.

او با اشاره به اینکه از فاصله جشنواره سال قبل تا این دوره چهار دوسالانه نگارگری، سفال، پوستر و کاریکاتور برگزار شده است، ادامه داد: در شش ماهه دوم سال که مقارن با آغاز فعالیت دولت دهم بود، فعالیت هنرهای تجسمی شتاب گرفت مانند تاسیس نگارخانه در هلند یا برگزاری اکسپو در قطر و لبنان. بنابراین جشنواره نه تنها به سایر فعالیت های هنرهای تجسمی لطمه نزد بلکه به آنها شتاب داد.

شالویی گفت که گزیده ای از آثار این جشنواره قرار است در ونیز و هلند به نمایش گذاشته شود.

عباس میرهاشمی، دبیرکل دومین جشنواره هنرهای تجسمی هم در مراسم اختتامیه عنوان کرد: کارنامه جشنواره روزی به بالاترین امتیاز می رسد که سرپناهی برای هنرمندان بی ادعای این عرصه باشد.

پس از آن با حضور وزیر ارشاد، محمد حسین ایمانی خوشخو معاون هنری وزارت ارشاد، شالویی و هوشنگ امیراحمدی شاعر نشان عالی هنرهای تجسمی به پیشکسوتان اهدا شد.

مرحوم مرتضی نجومی در رشته خوشنویسی، مرحوم علی اکبر صنعتی در رشته مجسمه سازی، محمود جوادی پور در رشته نقاشی، عباس جمالپور در رشته نگارگری، محمدحسین نیرومند در رشته کاریکاتور، محمد مهدی قان بیگی در رشته سفال و احمد ناطقی در رشته عکاسی نشان عالی هنرهای تجسمی این دوره را از آن خود کردند.

ناطق پس از دریافت این نشان گفت: روی سخن من با متولیان هنر و هنرمندان است. اگر به دنبال هنر فاضل هستیم، باید توجه کنیم که هنر فاخر خریدنی نیست. باید حواسمان باشد که با وجود اینکه آثارمان به فروش می رود، هنرمان را نفروشیم. هنر باید توسط مردم مورد توجه قرار بگیرد.

در ادامه برگزیدکان هریک از رشته های دومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر معرفی شدند. در بخش نقاشی المیرا روزبه، ژاله صنعتگر، نسرین نعیمی ثانی ثابت، زهرا ملا احمدی شورکی، عفت پورحسنی، محمد حسین گلبن حقیقی، علیرضا شکرنژاد، مهدی ریحانی کاطمی، ارسلان آقاخانی و حسین فلاح عدل شایسه تشویق شناخته شدند.

علی افتخاری نسب و راحله طالبی قانع با لوح تقدیر و 5 سکه بهار آزادی مورد تقدیر قرار گرفتند. علی سید علیخانی با لوح افتخار، تندیس طوبی و 30 میلیون ریال و فاطمه داود نبی با لوح افتخار، تندیس طوبی، 40 میلیون ریال به عنوان نفرات سوم و دوم نقاشی برگزیده شدند اما هیچیک از آثار نقاشی به عنوان اثر اول مورد توجه هیئت داوران قرار نگرفت.

در بخش مجسمه سازی نیز مهدی یار محمدی، رکن الدین شهابی و آذین ساداتی با لوح تقدیر و دو سکه بهار آزادی مورد تقدیر قرار گرفتند. امینه کاظم زاده، کیهان خلیلی فرد و معصومه روستا نیز جایزه های نفرات سوم تا اول را به خود اختصاص دادند.

در رشته سفال و سرامیک ایمان موسوی بروجنی، علی علیشاهی، وحید حسن پورچکان و ملیحه سلطانی مهنج شایسته تقدیر معرفی شدند. بهاره رزاق پور، رضا نوری و پویان فخری نیز برگزیده این رشته شناخته شدند.

در رشته نگارگری امیرحسین آقامیری، حمدالله کتال و هاله رحمنی در گرایش نگارگری تقدیر شدند و هیچ اثری به عنوان برگزیده انتخاب نشد. در گرایش تشعیر زهره صابوناتی، آزاده رحمانی خراسانی، مریم جمشیدی، فرشاد رحمانی و محمدرضا آقامیری به عنوان تقدیرشدگان و احسان قائمی به عنوان برگزیده معرفی شدند. در گرایش گل و مرغ الهه زارع، مریم لامعی هروانی و علیرضا آقامیری تقدیر و امیر طهماسبی برگزیده شدند. در گزایش تذهیب نسرین آقامیری، بهرام مهربان کردستان و محمد مرادی تقدیر و لیلا عباسی برگزیده شدند.

در رشته عکس نیز حسین بهرامی تقدیر شد. عسگر اوغلی، مظفر طاهری و اسماعیل موسوی بهرام آبادی جوایز سوم تا اول را دریافت کردند. در رشته خوشنویسی محسن عبادی، ابوالفضل خزاعی و محمد قربانی در گرایش خط نسخ، حمید جعفری، غفاز قنبرپور، احمد احمدی حیدری، حیدر موسوی، کیوان یداللهی و مسعود صالحی در گرایش خط نستعلیق، مصطفی رضایی، سعید محمدخانلو، پوریا پورمشکین، میثم سلطانی، علی اکبر رضوانی و علی فخاری در گرایش خط شکسته نستعلیق، مهرداد شریفی، عذرا عقیقی بخشایش و محسن توسلی در گرایش نقاشی خط و محمد تقی اسدی شیخ احمدلو، مسعود فاضلی مقدم و حسین نجفی در گرایش خط ثلث تقدیر شدند.

در رشته کاریکاتور هم میخائیل کونتوریس از یونان، کرگورز ژوموفسکی از لهستان و سمانه نیسانی از ایران برگزیده شدند.

دومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر از 12 تا 14بهمن در تهران، اهواز، گرگان، سمنان و یزد برگزار شد.