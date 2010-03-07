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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۰۴

مواد زائد شرکت نفتی کارون در کوره های پتروشیمی دفع می شود

مواد زائد شرکت نفتی کارون در کوره های پتروشیمی دفع می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون گفت: با هدف جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی، مواد زائد تاسیسات این شرکت پس از ارسال به پتروشیمی ماهشهر در کوره های زباله سوز این مجتمع سوزانده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، عبدالمهدی مجتهدی افزود: تا زمان اتمام پروژه پژوهشی تدوین آئین نامه‌های مدیریت اجرایی پسماندهای شیمیایی و صنعتی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون، ضایعات فیلترهای مصرفی و لامپ های مهتابی در کوره های زباله سوز مجتمع پتروشیمی ماهشهر سوزانده می شود. 

وی در توضیحات بیشتر در خصوص این طرح افزود: شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون با تکیه بر توسعه پایدار، سه محور اساسی رشد اقتصادی، توازن زیست محیطی و پیشرفت اجتماعی را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است و در این راستا استفاده از فناوری های نوین در تولید نفت و گاز را دنبال می کند تا بتواند با ارائه محصول مناسب از آلودگی محیط زیست جلوگیری به عمل آورد.

مجتهدی اظهار داشت: تا زمان اتمام این پروژه ضایعات این شرکت طی قراردادی فی مابین، در کوره های زباله سوز مجتمع پتروشیمی ماهشهر سوزانده خواهد شد تا به این شکل از آلودگی های زیست محیطی جلوگیری به عمل آید.

کد مطلب 1046708

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