670 منزل استیجاری در گلستان ساماندهی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی شامگاه شنبه در نشست برنامه دریچه در گرگان افزود: این اماکن استیجاری نرخ گذاری شدند و برای آنها پروانه فعالیت صادر شده است.

وی اظهار داشت: همچنین برای اسکان مسافران نوروزی استان 900 تخت در هتلهای استان و شش هزار تخت در مهمانپذیرهای استان فراهم شده است.

وی ضریب اشغال تخت هتلهای استان را بیش از 80 درصد اعلام و اضافه کرد: افزایش میزان ماندگاری مسافران در استان نشانی می دهد که نوروز سال آینده بیش از چهار میلیون مسافر به استان سفر کنند.

فعالی عنوان کرد: 10 کمیته در ستاد تسهیلات سفرهای نورزوی استان تشکیل شد که در حوزه های مختلف برای اسکان و پذیرایی از مسافران نوروزی برنامه ریزی شده است.

دبیر ستاد تسهیلات سفرهای نورزی گلستان بیان داشت: کمیته اسکان و پذیرایی، بهداشت و درمان، امداد و نجات، خدمات مسافرتی، فرهنگی و اجتماعی، ارتباطی و اطلاع رسانی، حقوقی، انتظامی، نظارت و ارزیابی از جمله کمیته هاست.

وی عنوان کرد: نوروزخوانی اقوام در 13 روز عید نوروز، برگزاری نمایشگاه سوغات و صنایع دستی، اجرای سینمای روباز در شش نقطه استان از جمله برنامه های کمیته فرهنگی این ستاد است.

وی یادآور شد: تالابهای گلستان، پارکهای ملی، جاذبه های تاریخی، گردشگری و مذهبی استان، جاذبه هایی دیدنی برای مسافران و گردشگران است.