آخرین مرحله آزمون هماهنگ فنی و حرفه ای خوزستان برگزار شد

منصور زنگنه منش در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: آزمون صلاحیت فنی 26 هزار و 819 نفر متقاضی به صورت یکنواخت و همزمان در بیش از 390 حرفه آموزشی به مدت چهار روز صبح و بعد از ظهر روز جمعه و در 21 حوزه آزمون برگزار شد.

زنگنه منش ادامه داد: از این تعداد شرکت کننده 14 هزار و 406 نفر زن و 12 هزار و 413 نفر مرد رد رشته هایی نظیر الکترونیک، برق، فناوری اطلاعات، تاسیسات، مهارتهای پیشرفته، خیاطی، آرایش و پیرایش، صنعت ساختمان و عمران و ... شرکت داشتند.

وی اظهار داشت: آزمون دهندگان از کارآموزان مراکز ثابت دولتی، بخش موسسات کارآموزی آزاد، اتحادیه ها و اصناف و متقاضیان آزاد بودند که بعد از قبولی در آزمون گواهینامه مهارت دریافت خواهند کرد.

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی گفت: نتایج آزمون تا پایان هفته اعلام و داوطلبان برای دریافت نتیجه آزمون به حوزه ثبت نام خود مراجعه کنند.

