عملیات لوله گذاری چاه و نصب آویزه در کشور دو برابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، رئیس اداره لوله گذاری چاه و نصب آویزه این شرکت در این باره گفت: با عقد قرارداد مشارکت با سازندگان داخلی ضمن افزایش فعالیت ها، پیش بینی می شود حجم و تعداد عملیات در سال های 1389 و 1390 دو برابر شود.

محمود بیانک اظهار داشت: پس از اجرایی شدن قرارداد با شرکت نفت فلات قاره مبنی بر تهیه و راندن آویزه های آستری در میدان های دریایی در حوزه عملیاتی آن شرکت میانگین عملیات ها که امسال تا پایان آذر به طور متوسط به هفت عملیات در ماه رسید، در دی و بهمن به ترتیب به 14 و 20 عملیات فزونی یافت.

وی توضیح داد: در بخش پروژه ها نیز عملکرد موفق شرکت ملی حفاری ایران در میدان های نفتی کوهدشت، آذر و پروژه حفاری 1+12 حلقه چاه در میدان گازی کیش، شرکتهای طرف قرار داد را علاقمند به استفاده از خدمات فنی این شرکت در میدانهای یادآوران و پروژه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی کرده است.

بیانک گفت: موفقیت های به دست آمده واحد لوله گذاری چاه و نصب آویزه شرکت ملی حفاری ایران پس از اجرایی کردن برنامه های میان مدت و بلند مدت مدیریت شرکت به اندازه ای است که هم اکنون این شرکت بیش از 90 درصد عملیات های لوله گذاری چاه های نفت و گاز در سطح کشور را در دست دارد و در تلاش است حضوری فعال در پروژه های برون مرزی داشته باشد.

عملیات لوله گذاری چاه و نصب و راندن آویزه های آستری تخصصی ترین و فنی ترین فرآیندها در حوزه عملیات حفاری قلمداد می شود.

انجام این عملیات در سه دهه فعالیت شرکت ملی حفاری ایران به دست متخصصان این شرکت با بهبود و گسترش مستمر کیفی و کمی همراه بوده است.

هم اکنون می توان ادعا کرد با مجهز شدن ناوگان لوله گذاری چاه به جدیدترین فناوری های روز جهان و جذب و آموزش کارشناسان خبره، سطح کیفی خدمات فنی این شرکت با مطرح ترین شرکت های خارجی برابری می کند.

از نظر کمی نیز در مقایسه با سال 87 که خدمات لوله گذاری چاه به حدود 70 دکل حفاری ارایه شده بود در سال 88 تاکنون به 82 دکل حفاری افزایش یافته است به طوری که تا پایان دی ماه امسال در مجموع 645 عملیات با متراژ یک میلیون و 203 هزار و 476 متر در میدان های مختلف دریایی و خشکی انجام شده است.

شرکت ملی حفاری ایران یکی از شرکت های بالا دستی تابع شرکت ملی نفت ایران است که حوزه ستادی آن در اهواز استقرار دارد و هم اکنون بیش از 90 درصد عملیات حفاری چاه های نفت و گاز و خدمات فنی مرتبط با صنعت حفاری را در 10 استان نفت خیز و گاز خیز کشور به عهده دارد.