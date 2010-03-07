تاثیر عبور مترو بر سی و سه پل و مدرسه چهارباغ بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان اسفندیار حیدری‌پور شامگاه شنبه در حاشیه برگزاری شورای اداری اصفهان در پاسخ به خبرنگاران مبنی بر "نظر اعضای بازدید کننده و نمایندگان یونسکو در خصوص مترو و جهان‌نما را چگونه ارزیابی می‌کنید" افزود: در حال حاضر یونسکو هنوز نظر نهایی خود را برای عبور مترو و تعدیل جهان‌نما اعلام نکرده است.

وی ادامه داد: نمایندگان یونسکو روز شنبه نیز جلسه‌ای دو ساعته با مسئولان قطارشهری داشته و در این جلسه مجددا مدارکی را در خصوص مطالعات و اطلاعات مترو از قطارشهری خواسته شد.

حیدری‌پور یادآور شد: هنوز اعلام نظر نهایی برای عبور متروی اصفهان توسط یونسکو مطرح نشده و این نکته را یونسکو منوط به این مهم کرده که سازمان میراث فرهنگی مانیتوریگ سی و سه پل و مدرسه چهارباغ در دستور کاری خود قرار دهد و در این خصوص اطلاعات بیشتر را کسب نماید.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان یادآور شد: همچنین سازمان میراث فرهنگی موظف شد تا در بررسی‌های خود لرزه‌هایی که توسط مترو بر این بناهای تاریخی وارد می‌شود را بررسی و علاوه بر آن با نصب دستگاه‌های مخصوص این مهم را به صورت دقیق ارزیابی نماید تا این کار بصورت اقدامی کارشناسی انجام شود.

حیدری‌پور همچنین در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه نمایندگان یونسکو در روز پایانی سفر خود از روند تخریب جهان‌نما نیز بازدید داشتند، خاطرنشان کرد: نمایندگان یونسکو مجددا مدارکی را در خصوص جهان‌نما تقاضا کردند و به نظر می‌رسد آنان در مجموع از روند این پروژه راضی هستند.