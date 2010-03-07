به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان علیرضا ذاکر اصفهانی شامگاه شنبه در شورای اداری استان اصفهان افزود: با بهره برداری از این واحدهای مسکونی فولادشهر اصفهان نیز از رونق بیشتری برخوردار خواهد شد چنانچه جمعیت این شهر به دو برابر از زمان تاسیس خود یعنی سال 1348 تا 1387 افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: در خصوص شهر جدید مجلسی نیز برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است.

ذاکر اصفهانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به میزان ذخیره مایحتاج ضروری مردم برای ایام عید نیز اشاره نمود و تصریح کرد: مردم نباید بیهوده نگران تامین نیازهای خود باشند و ذخیره‌سازی‌های لازم در این خصوص انجام شده است.

وی همچنین از مطبوعات و رسانه‌‌ها خواست در این خصوص اطلاع رسانی شایسته‌ای داشته باشند و مردم را از این ذخیره سازی‌ها آگاه سازند تا در نهایت مردم نگرانی در این خصوص نداشته باشند.

کشاورزان نیازمند تدبیری جدی هستند

همچنین در بخش دیگری از این جلسه نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس نیز اظهار داشت: بسیاری از کشاورزان اصفهانی اکنون برای سومین سال متوالی کشت نکرده‌اند و باید در این خصوص برای کشاورزان تدبیری جدی شود.

سید ناصر موسوی تصریح کرد: به طور مثال اکنون به سبب خشکسالی های موجود در شهرستان مبارکه نرخ بیکاری دو رقمی شده و مسئولان استان باید فکری در خصوص این مسئله بکنند.

وی همچنین از مدیران کل دستگاه‌های استان اصفهان نیز خواست در صورتی که در سفر‌های شهرستانی وعده‌هایی در خصوص تحقق یک موضوع می‌دهند به وعده خود جامعه عمل بپوشانند زیرا رفتاری غیر از این شایسته نیست.