عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- تظاهرات سه هزار نفری فلسطینیان و فعالان صلح در سرزمین های اشغالی علیه شهرک سازی رژیم صهیونیستی در بیت المقدس.
- استاندار نجف: تحقیقات درباره انفجار تروریستی علیه زائران ایرانی ادامه دارد
- چین: تحریم ایران یک راه حل اساسی برای حل موضوع هسته ای این کشور نیست و برای این کار باید به دیپلماسی بیشتر رو آورد.
- نیویورک تایمز: علی رغم تحریم ایران سرمایه گذاری در بخش های نفت و گاز این کشور ادامه دارد.
- رهبران کلیساها خواستار ممنوعیت تسلیحات هسته ای شدند.
- باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا متعهد به کاهش نقش تسلیحات هسته ای است.
- بان کی مون دبیر کل سازمان ملل از رهبران جهان خواست تا در نشست بازنگری پیمان منع اشاعه تسلیحات هسته ای (ان. پی. تی) که قرار است در ماه مه در نیویورک برگزار شود بر خلع سلاح جهانی تاکید کنند.
- شرکت ژاپنی هیتاچی به دولت لهستان برای ساخت نخستین نیروگاه اتمی کمک خواهد کرد.
- انتخابات عراق از صبح امروز در سرتاسر این کشور آغاز شد.
