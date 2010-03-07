مجیدی، بهداد، پوراحمد و عیاری تندیس "حافظ" را به خانه بردند

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت از 17 گذشته بود که میهمانان یازدهمین دوره جشن دنیای تصویر مقابل درب ورودی برج میلاد به انتظار شروع مراسم بودند، چهره‌های سینمایی و تلویزیونی از روی فرش قرمز می‌گذشتند و به سالن می‌رفتند تا خود را برای آغاز این جشن سینمایی آماده کننند.

با وجود اعلام قبلی برای شروع مراسم در ساعت 18:30 جشن با یک ساعت تاخیر برگزار شد، در حالی که همچنان میهمانان در سالن رفت و آمد می‌کردند تا جایی برای نشستن پیدا کنند. آغازگر مراسم پس از تلاوت قرآن و شنیدن سرود ملی، پخش ترانه والا پیامدار با صدای زنده‌یاد فرهاد مهراد بود.

الهام حمیدی بازیگربرگزیده جشن دهم دنیای تصویر به روی سن آمد و به سنت جشن حافظ به حاضران خوشامد گفت، رضا یزدانی در میان تشویق بسیار جمعیت روی صحنه آمد و ترانه خلیج فارس را اجرا کرد که مورد توجه قرار گرفت و فضای مراسم را گرم کرد، حمیدی دوباره روی سن آمد و درباره غیبت دوساله دنیای تصویر گفت و از علی معلم مجری جشن دعوت کرد به طور رسمی مراسم را آغاز کند.

معلم مدیر مسوول دنیای تصویر امسال هم با انرژی و شور خاصی مراسم را اجرا کرد، در ابتدا او به جوایزی که برگزیدگان دریافت می‌کردند اشاره کرد و از حسام نواب صفوی بازیگر سینما و تلویزیون خواست برای اهدای تندیس بهترین صدابرداری روی صحنه برود، نواب صفوی نام محمدرضا دلپاک صدابردار "آواز گنجشکها" را از میان فهرست نامزدها خواند و دلپاک پس از دریافت تندیس حافظ و لوح تقدیر گفت: خوشحالم که صدای دنیای تصویر را پس از دو سال سکوت شنیدیم، این جایزه متعلق به انجمن صدابرداران است که در این سالها به خوبی کار کرده‌اند، متعلق به آقای سماکباشی، اردلان، معاونیان و ابوالصدق.

جشن یازدهم دنیای تصویر با مشارکت باشگاه فرهنگی هنری استیل آذین برگزار می‌شد و بخشی از سالن به اعضای تیم فوتبال این باشگاه و ستاره‌هایش اختصاص داشت، معلم از علی کریمی و شیلا خداداد خواست برای اهدای جایزه بهترین چهره‌پردازی روی صحنه بروند.

مهری شیرازی برگزیده این بخش برای چهره‌پردازی "اتوبوس شب" بود که بازگشت دوباره دنیای تصویر را تبریک گفت و از کیومرث پوراحمد سپاسگذاری کرد فرصت فراهم کرده تا او در "اتوبوس شب" کاری قابل قبول انجام بدهد.

عباس بلوندی دریافت کننده تندیس بهترین طراحی صحنه و لباس برای فیلم سینمایی "فرزند خاک" دیگر برگزیده مراسم بود که یکی از چشمهایش بانداژ شده بود، او پس از دریافت تندیس اشاره به حادثه‌ای کرد که سرصحنه داشته و از حاضران به خاطر پانسمان چشمش عذرخواهی کرد.

رضا یزدانی

برای اهدای تندیس بهترین موسیقی حمید استیلی مربی استیل آذین و همایون ارشادی روی سن آمدند، محمدرضا درویشی برای ساخت موسیقی "آتش سبز" این جایزه را دریافت کرد. قاسم قلی‌پور تهیه‌کننده فیلم در نبود او تندیس را دریافت کرد و گفت: خوشحالم موسیقی این فیلم دیده شد.

استیلی به دعوت معلم چند کلمه صحبت کرد: خوشحالم در این مراسم هستم، استیل آذین یک باشگاه ورزشی _ فرهنگی است و امیدوارم فعالیتهای فرهنگی آن در آینده بیشتر شود. اصغر همت اهدا کننده تندیس بهترین تدوین پیش از اعلام نام برگزیده گفت: نه سینما به من کاری دارد نه من به سینما اما آقای معلم لطف دارند و مرا دعوت کردند تا برگزیده را اعلام کنم، حسن حسن‌دوست برای تدوین فیلم سینمایی "آواز گنجشکها" این تندیس را دریافت کرد. در غیبت حسن‌دوست، دلپاک این تندیس را دریافت کرد.

آناهیتا نعمتی بازیگر فیلم "پارک وی" برای اهدای تندیس بهترین فیلمبرداری روی سن آمد و نام فرج حیدری را خواند، حیدری به مراسم نرسیده بود و نعمتی تندیس او را دریافت کرد و گفت: همه نامزدها عملکرد خوبی داشتند به عنوان عضوی از خانواده "پارک وی" از صبر، تلاش‌های فراوان، نورپردازی و کار حرفه‌ای آقای حیدری سپاسگذاری می‌کنم.

در این بخش از مراسم، تندیس یک عمر فالیت هنری به منوچهر اسماعیلی دوبلور باسابقه اهدا شد، مهدی مهدوی کیا، حسین کعبی ستارگان استیل آذین به همراه حسین هدایتی مدیر این باشگاه ابتدا روی سن آمدند، تصاویری از فیلمهای محمد رسول‌الله، ناخدا خورشید، مادر، مردی برای تمام فصول و... پخش شد که اسماعیلی در آنها به جای شخصیتهای مختلف صحبت کرده است.

معلم از چنگیز جلیلوند دوبلور باسابقه و محبوب خواست تا برای اهدای تندیس اسماعیلی روی صحنه برود، جلیلوند که به شدت تشویق می‌شد گفت: اسماعیلی گوهر نایاب، زمرد، برلیان است و چنین گوهری را باید حفظ کرد، افتخار می‌کنم که دوبله ایران چنین هنرمند یگانه‌ای دارد.

غلامعباس فاضلی نویسنده ماهنامه "دنیای تصویر" با اشاره به جایگاه حرفه‌ای این دوبلور گفت: عشق به کار، جاه طلبی و ایستادگی در برابر ناملایمات از اسماعیلی چهره‌ای منحصر به فرد در دوبله ساخته است. زمانی که معلم از این دوبلور خواست برای دریافت تندیس روی سن بیاید، جمعیت چند دقیقه ایستاده او را تشویق کردند.

اسماعیلی که منقلب شده بود گفت: زمانی که از استادم علی کسمایی تقدیر می‌شد من می‌لرزیدم، الان در مقابل شما می‌لرزم. هنرمند مقابل دوربین استوار و پرصلابت است اما من هنرمند نیستم. من تکه‌ای از جان شما هستم و خود را لایق این جایزه نمی‌دانم. لذت و خاطره این جایزه را با خود می‌برم و آن را تقدیم به پشتیبان، دلدار و همراه همیشگی‌ام همسرم می‌کنم.

همسر اسماعیلی در میان تشویق حاضران روی سن آمد و تندیس را از همسرش دریافت کرد. فرزاد حسنی مجری تلویزیون و رادیو به همراه سیروس الوند برای اهدای تندیس بهترین بازیگر زن روی سن آمدند و با شوخی‌هایشان فضای جشن را عوض کردند.

زمانی که الوند نام بهاره رهنما را خواند تا برای بازی در "دایره زنگی" تندیس بهترین بازیگر زن را دریافت کند، رهنما با شادی و انرژی روی سن آمد و گفت: خوشحالم که این جایزه را دریافت می‌کنم، امیدوارم نشریه‌های فرهنگی دیگر هم شروع به کار کنند و دوستان روزنامه‌نگارم که خانه نشین شده‌اند دوباره مشغول کار شوند.

او یاد خسرو شکیبایی را گرامی داشت و از پیمان قاسمخانی و ابوالحسن داودی تشکر کرد که تشخیص دادند رسالت او خنداندن مردم است نه گریاندن آنها. رهنما از سینماگران خواست به دیدن فریماه فرجامی بازیگر فیلمهای "نرگس"، "سرب"، "آب و آتش"، "مادر" و... بروند.

هنگامه قاضیانی بازیگر "به همین سادگی" دیگر برگزیده این بخش بود که پس از دریافت تندیس حافظ گفت: خوشحالتر از زمانی هستم که سیمرغ بلورین دریافت کردم، این تندیس تخیل من بود از آقای معلم سپاسگذارم برای این که غرور آریایی ما را زنده نگه داشتند.

سعید راد بازیگر دیگری بود که برای اهدای تندیس بهترین بازیگر مرد جشن یازدهم روی سن آمد، او با خاطره‌ای از گذشته صحبتهایش را شروع کرد: زمانی که جایزه سپاس را دریافت کردم می‌دانستم بدون صدای منوچهر اسماعیلی چیزی کم دارم، چنگیز جلیلوند هم بارها به جای من صحبت کرده است که یکی از بهترین‌های آن در "سفر سنگ" است.

راد به نشانه احترام به این دو هنرمند دوبله تعظیم کرد و نام رضا ناجی بازیگر "آواز گنجشکها" را خواند، اما جمعیت انتظار برگزیده بعدی را می‌کشیدند و نام او را صدا می‌زدند، گلاب آدینه برای اهدای تندیس دوم روی سن آمد و نام حامد بهداد را خواند تا برای "روز سوم" تندیس بهترین بازیگر مرد را دریافت کند و جمعیت به شدت او را تشویق کردند.

بهداد با سپاسگذاری از هیئت داوران حرفهایش را شروع کرد: از همه کسانی که در این مسیر به من کمک کردند، از خدا، امام رضا (ع)، خانواده‌ام، استاد حمید سمندریان و دوستانم سپاسگذارم. من 10 سال است نامزد می‌شوم و جایزه نمی‌گیرم. این جایزه را به چنگیز جلیلوند تقدیم می‌کنم.

جلیلوند دوبلور مارلون براندو بازیگر محبوب بهداد زمانی که روی سن آمد گفت: پس از سالها که به ایران آمدم حامد بهداد تنها بازیگری بود که دوستش داشتم و آرزو می‌کردم روزی همه جایزه‌ها را درو کند و خوشحالم که او بالاخره جایزه بهترین بازیگر را دریافت کرد.

سحر زکریا و پیمان قاسمخانی برای اهدای تندیس بهترین فیلمنامه‌نویس روی سن آمدند، اصغر فرهادی برای نگارش فیلمنامه "دایره زنگی" این تندیس را دریافت کرد. کیومرث پوراحمد برگزیده بعدی بود که برای "اتوبوس شب" تندیس بهترین کارگردان را دریافت کرد: خوشحالم که هوشنگ گلمکانی به جشن آمده و پس از سالها این دو ماهنامه سینمایی با هم پیوند خوردند، تجلیل از آقای اسماعیلی و جلیلوند ذوق زده‌ام کرد. ما با اینها عاشق سینما شدیم. خوشحالم که گریم و موسیقی "اتوبوس شب" دیده شد.

مهتاب کرامتی برای اهدای تندیس ویژه هیئت داوران روی سن آمد و نام محمدرضا اصلانی کارگردان "آتش سبز" را خواند که غایب مراسم بود. بابک حمیدیان برای اهدای تندیس بهترین فیلم روی صحنه رفت و نام مجید مجیدی را برای تهیه "آواز گنجشکها" خواند، مجیدی که در ردیفهای انتهای سالن نشسته بود در میان تشویق حاضران با آرامش خاصی روی سن آمد و حرفهایش را با تبریک میلاد حضرت محمد (ص) شروع کرد: میلاد پیامبر رحمت و مهربانی و امام صادق (ع) را تبریک می‌گویم، کمی دیر به مراسم رسیدم و کار حامد بهداد در تقدیر از پیشکسوتان بسیار دوست داشتم.

وی ادامه داد : صدای آقای اسماعیلی در محمد رسول الله به جای آنتونی کوئین عالی است و من جایزه‌ام را به ایشان تقدیم می‌کنم. اسماعیلی روی سن آمد و گفت: من در "تیرباران" به جای آقای مجیدی صحبت کرده‌ام. از هنرمندان کوچک ایران زمین و خلیج فارس هستم.

سپس نوبت به اهدا جوایز در بخش تلویزیون رسید افشین یدالهی ترانه سرا و دکتر محمد سریر آهنگساز برای اهدای تندیس بهترین ترانه تیتراژ روی سن رفتند و نام علیرضا قربانی را برای ترانه "مدار صفر درجه" خواندند، قربانی به دعوت معلم دو بیت از حافظ را خواند. رضا یزدانی برگزیده بعدی بود که برای ترانه "مرگ تدریجی یک رویا" تندیس حافظ دریافت کرد و پس از آن همین قطعه را اجرا کرد.

غلام حیدری نویسنده و محقق سینمایی برگزیده بعدی بود که تندیس خود را از هیئت داوران جشن و به پاس یک عمر فعالیت نوشتاری در حوزه سینما دریافت کرد. مجتبی میرطهماسب برای کارگردانی مستند "بانوی گل سرخ" تندیس حافظ بهترین فیلم مستند را به دست آورد.

مرجانه گلچین برای اهدای تندیس بهترین بازیگر زن درام تلویزیون روی سن رفت و نام آزیتا حاجیان را خواند که برای "ساعت شنی" تندیس حافظ را به دست آورد، گلاب آدینه برای دومین بار روی سن آمد تا تندیس بهترین بازیگر مرد را همان طور که انتظار می‌رفت به مهدی هاشمی اهدا کند.

هاشمی که این تندیس را برای بازی در مجموعه "روزگار قریب" به دست می‌آورد گفت: نمی‌دانم این جایزه‌ها مهم هستند یا احساس و عاطفه‌ای که شما دارید، بدون شما ما معنا نداریم. امیدواریم بتوانیم آینده بهتری برای خود رقم بزنیم.

شهره سلطانی برای اهدای تندیس بهترین فیلمنامه تلویزیونی روی سن آمد و نام علیرضا کاظمی‌پور و علیرضا نادری را برای فیلمنامه "میوه ممنوعه" خواند. در غیبت نادری فرزند او روی سن آمد. فردین خلعتبری آهنگساز باسابقه سینما و تلویزیون برای اهدای تندیس بهترین کارگردان مجموعه تلویزیونی روی سن آمد و قبل از اعلام نام برگزیده این بخش از گروه موسیقی تشکر کرد که در طول برنامه قطعات شنیدنی اجرا کردند.

بهرام بهرامیان برای "ساعت شنی" تندیس بهترین کارگردان را دریافت کرد. مهدی کرمپور تندیس یهترین مجموعه تلویزیونی را به "روزگار قریب" به کارگردانی و تهیه‌کنندگی کیانوش عیاری داد و در غیبت او مهدی هاشمی دوباره روی سن آمد و تندیس حافظ را گرفت.

مریم امیرجلالی تندیس بهترین بازیگر زن کمدی را از مهران غفوریان دریافت کرد و تندیس بهترین بازیگر مرد کمدی به اردلان شجاع کاوه رسید. عقربه‌های ساعت از 12 گذشته بود که جشن یازدهم دنیای تصویر به پایان رسید. در سالن میهمانان با ستاره‌های محبوبشان عکس یادگاری می‌گرفتند و بیرون از برج، شهر تهران در سکوت خوابیده بود.