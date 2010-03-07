انتظارم از کیفیت آثار جشنواره تجسمی فجر بیشتر بود

دبیر بخش نقاشی و قائم‌مقام رئیس شورای سیاستگذاری دومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در مورد شروع کارهای مقدماتی سومین دوره جشنواره به خبرنگار مهر گفت: برنامه‌ریزی سومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با پایان دومین دوره و بعد از برگزاری مراسم اختتامیه شروع می‌شود. امسال تصمیم گرفتیم برای اجرای بهتر سومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر بعد از مراسم اختتامیه دومین دوره، کارهای مقدماتی و امور اجرایی مربوط به دبیرخانه سومین جشنواره را آغاز کنیم. به خصوص که قرار است این جشنواره به صورت بین‌المللی باشد و برای همین باید فرصت بیشتری برای ارتباط با هنرمندان خارجی و رایزنی در این زمینه در اختیار داشته باشیم.

غلامعلی طاهری در ادامه در مورد حضور هنرمندان خارجی به عنوان مهمانان بخش بین‌المللی در مراسم اختتامیه عنوان کرد: علاوه‌بر رشته کاریکاتور که به صورت بین‌المللی برگزار شد، در بخش نقاشی نیز آثاری از هنرمندان فرانسوی بدست ما رسید که آنها را نیز به نمایش گذاشتیم. از تمام هنرمندان خراجی نیز که کارهای آنها در جشنواره نمایش داده شده بود، برای حضور در ایران به خصوص مراسم اختتامیه دعوت کردیم و پیگیری‌های زیادی نیز انجام دادیم. هنرمندان کوبا و ترکیه امکان حضور در ایران را پیدا کردند. در مورد نقاشان فرانسوی هم مکاتباتی انجام دادیم اما بعد از انجام این کارها متوجه شدیم یکی دو اشکال در این برنامه‌ریزی وجود داشته است و اگر می‌خواستیم دوباره آنها را رفع کنیم، بسیار وقت‌گیر می شد.

طاهری همچنین درباره ارزیابی خود از دومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر گفت: بهرحال کشور ما در حوزه هنر با توجه به فعال بودن دانشگاه‌ها، نگارخانه‌ها و رسانه‌های فرهنگی و هنری به صورت طبیعی درحال پیشرفت است. در جشنواره دوم هم شاهد این رشد بودیم به خصوص در بخش کمی چون آمار ما 50 درصد نسبت به دوره قبل افزایش یافت اما در بخش کیفی انتظار بیشتری داشتم.

وی سپس از اینکه برخی از هنرمندان در جشنواره شرکت نکرده‌اند، گلایه کرد: شاید یکی از دلایلی که انتظار من در بخش کیفی با آنچه پیش‌بینی می‌کردم، برآورده نشد، شرکت نکردن برخی از هنرمندان بود که کمی تاسف‌بار است. ما از تمام هنرمندان برای شرکت در جشنواره دعوت کردیم و دوست داشتیم آثار تمام آنها به نمایش گذاشته شود. برخی از هنرمندان در دانشگاه‌ها یا آموزشگاه‌ها تدریس می‌کنند و از این لحاظ روی دانشجویان تاثیر می‌گذارند. به همین خاطراز برخی هنرمندان گله دارم. هرچند عدم حضور آنها به این معنا نبود که جشنواره لطمه بخورد. بسیاری از پیشکسوتان و هنرمندان برجسته کارهای خود را برای نمایش در اختیار جشنواره قرار دادند.

طاهری با بیان اینکه هیئت داوران در زمان انتخاب آثار برتر جشنواره، استعدادهای جوان زیادی مشاهده کرده اند‌، درباره نمایش آثار برتر این دوره در کشورهای خارجی افزود: یکی از اهداف مرکز هنرهای تجسمی، معرفی هنرمندان معاصر ایران به جهانیان است. ما سالن‌های ثابتی در کشورهای ایتالیا، لبنان و هلند داریم. یکی از بهترین نمونه‌های قابل ارائه در این نمایشگاه‌ها به عنوان دستاورد سالانه هنرهای تجسمی ایران نیز می‌تواند آثار جشنواره هنرهای تجسمی فجر باشد. بنابراین نمایش آثار برتر جشنواره در کشورهای خارجی همچنان جز برنامه‌های مرکز تجسمی است.

قائم‌مقام رئیس شورای سیاستگذاری در بخش دیگری از این گفتگو در مورد چاپ کتاب اولین جشنواره که قرار بود همزمان با برگزاری نمایشگاه چاپ شود، اظهار داشت: این کتاب هم‌اکنون دردست چاپ است و تمام تلاشمان این است که که در مراسم اختتامیه جشنواره رونمایی شود.

دومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر از 12 بهمن به مدت یک ماه در موزه هنرهای معاصر،موسسه فرهنگی هنری صبا، فرهنگسرای نیاوران و چهار شهر گرگان، اهواز، سمنان و یزد برگزار شد. مراسم اختتامیه این جشنواره روز 15 اسفند در تالار وحدت برگزار می‌شود.