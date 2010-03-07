آیین نامه جدید اکران به خانه سینما ابلاغ شد / اعلام جزئیات آئین نامه

علیرضا سجادپور مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد درباره آیین نامه جدید اکران سال 89 به خبرنگار مهر گفت: این آیین نامه اصلاح شده آخر هفته گذشته به خانه سینما ابلاغ شد. با توجه به این موضوع خانه سینما باید به صنوف مختلف اعلام کند تا نماینده های خود را معرفی کنند تا شورای صنفی نمایش طبق روال گذشته روزهای دوشنبه در خانه سینما برگزار شود.

وی افزود: بعد از تشکیل این شورا با توجه به تغییرات و اصلاحات وارد شده به آیین نامه جدید، وضعیت اکران نوروز نیز مشخص خواهد شد. به نظر می رسد در روند برگزاری این شورا تاخیری به وجود نمی آید.

سجادپور درباره تغیرات آیین نامه جدید اکران سال 89 گفت: برای تغییرات اساسی زمان زیادی در اختیار نداشتیم به همین دلیل اصلاحاتی موردی بر روی آن اعمال کردیم. با توجه به این موضوع سال89 در زمان مناسب آیین‌نامه تغییرات عمده بررسی خواهد شد. قصد داریم برگزاری شورای عالی اکران را حداقل هر سه ماه یکبار با جدیت دنبال کنیم.

وی در ارتباط با ادامه طرح اکران "نگاهی دیگر"، عنوان کرد: عنوان این طرح به "مخاطب خاص" در آیین نامه جدید تغییر یافته است. زیرا ما معتقدیم که هر فیلمی مخاطب خود را دارد و نمایش این آثار در این طرح مانند گذشته ادامه پیدا می کند. ما به نمایش این آثار در طرح مخاطب خاص احترام می گذاریم و برای آینده نیز با توجه به برنامه هایی که در نظر داریم، فضای مناسبی برای نمایش این‌گونه آثار فراهم کنیم.

سجادپور درباره تغییر سرگروههای اکران نیز افزود: فعلا در پنج گروه اصلی اکران عمومی تغییری حاصل نمی شود. ولی من برنامه هایی کلی درباره تغییر این گروه در نظر دارم که قطعا در سال آینده با برنامه ریزیهای کارشناسانه آن را دنبال خواهم کرد.

وی تاکید کرد: در اصلاحات جدید آیین نامه اکران، زمان سقف و کف تغییر کرده و زمان قرار داد فیلم ها کمتر شده است تا همه بتوانند از این امکان برای نمایش فیلم های خود در طول سال استفاده کنند. ما با توجه به زمان کمی که برای تغییرات آیین نامه داشتیم، قطعا برنامه تحول آفرینی را برای سال آینده دنبال می‌کنیم.

سجادپور در ارتباط با روشن شدن وضعیت مجوز نمایش"آتشکار"، گفت: مشکلات این فیلم در ابتدا پیچیده بود. اما ما سعی کردیم راه حلی برای ان در نظر بگیریم و به نتایجی نیز رسیدیم . این هفته وضعیت قطعی فیلم مشخص می‌شود.