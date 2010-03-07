شورای کلیساهای جهانی خواستار ممنوعیت تسلیحات هسته ای شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ولز آنلاین، رهبران کلیسای ولز از دولت های جهان خواستند تا به یک جهان عاری از تسلیحات هسته ای متعهد باشند.

دکتر "بری مورگان" اسقف اعظم ولز، "پیتر اسمیت" اسقف اعظم کاردیف و پدر "مارتین اسپین" رئیس شورای آزاد کلیسای ولز در بیانیه ای مشترک با شورای کلیساهای جهان اعلام کردند که اکنون زمان آن رسیده که به جهان بدون تسلیحات هسته ای فکر کنیم.

آنها دراین مبارزه ابراز امیدواری کردند تا با تشویق و ترغیب دولتها تمامی موادی که قابلیت تبدیل به تسلیحات را دارند تحت کنترل بین المللی قرار داده و از طریق یک کنوانسیون جدید تسلیحات هسته ای را ممنوع کنند.

این درخواست در حالی است که قرار است نشست بازنگری در معاهده منع اشاع تسلیحات هسته ای (ان. پی. تی) در ماه مه در نیویورک برگزار شود نشستی که در آن گفته می شود خلع سلاح جهانی یکی از موارد مهم مطرح در آن خواهد بود.