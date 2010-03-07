مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

مهلت ثبت نام کنکور سراسری دانشگاه آزاد اسلامی سال 89 تمدید شد

آیت الله مهدوی کنی: همچنان پای سخنرانی هاشمی می نشینیم

با انتشار کلید سئوالات؛ فرصت اعتراض به سئوالات آزمون دستیاری اعلام شد



ایران :

برنامه مشترک وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری برای تنظیم بازار شب عید اجرا می شود؛ رسیدگی به شکایت از گرانی در 30 دقیقه

عضو شورای عالی کار: افزایش دستمزد کارگران در سال آینده قطعی است

سال آینده صورت می گیرد؛ استخدام 40 هزار نیروی متخصص در آموزش و پرورش

ابرار:

حسنی مبارک قدرت را به طور موقت به نخست وزیر منتقل کرد

افزایش ساعت کار شعب بانک های صادرات، سپه و ملی

احمدی نژاد: ایستایی در فرهنگ معادل مرگ است



ابتکار:

تلاش های ناکام غرب برای تصویب قطعنامه چهارم ادامه دارد؛ پاسخ روسیه و چین به درخواست تحریم ایران

احمدی نژاد: ایران پاک ترین سیستم اطلاعاتی دنیا را دارد

حمله به زائران ایرانی در نجف

اسرار:

رویانیان خبر داد: سهمیه بنزین سال 89 از 80 لیتر به 60 لیتر کاهش یافت

محسن رضایی خبر داد: بررسی جزئیات سیاست های کلی انتخابات در سال 88

ستاری فر در بررسی لایحه بودجه تاکید کرد: ارائه بودجه 89 بدون هماهنگی با موازین بودجه ای



اطلاعات:

دکتر لاریجانی: تخریب شخصیت های کشور را درست نمی دانم

40 هزار متخصص در آموزش و پرورش استخدام می شوند

مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده شهرداری ها از حساب ذخیره ارزی را تایید کرد

تفاهم:

رئیس جمهور در هم اندیشی نمایندگان فرهنگی خارج از کشور: ضرورت ترسیم نقشه جامع فرهنگی در عرصه داخلی و جهانی

سهمیه بنزین سال 89؛ 60 لیتر در هر ماه

افزایش دستمزد کارگران قطعی است



تهران امروز:

پایان خوش سال سخت مترو

گام دوم برای دموکراسی

طرح "انتظام" علیه کیف قاپ ها

جام جم :

دشواری های آمریکا برای تحریم های جدید علیه ایران

ایمن سازی جاده ها برای نوروز

کاهش سهمیه بنزین به 60 لیتر



جوان:

وزیر راه و ترابری از دستور رئیس جمهور خبر داد: اخراج خلبانان روسی از کشور

"جوان" بررسی می کند؛ سناریوی انفعالی "رم" برای لاپوشانی شکست ها

ریگی: سه بار با فرمانده ناتو دیدار داشتم

جمهوری اسلامی:

وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد؛ استخدام 40 هزار نیروی جدید در آموزش و پرورش

تقدیر رئیس جمهور از اقدام وزارت اطلاعات در مقابله با تروریسم

اداره حسابرسی کنگره: تحریم های آمریکا علیه ایران ناکارآمد است

جهان صنعت:

فروش سهام بانک تجارت به بالاترین قیمت

41 ایرانی قربانی بمب گذاری در نجف اشرف

محمد رویانیان: سهمیه نوروز 80 لیتر است نه 20 لیتر!



حمایت:

رئیس جمهور در جمع کارکنان وزارت اطلاعات: پاکترین دستگاه اطلاعاتی دنیا را داریم

در ایام نوروز صورت می گیرد؛ جلوگیری از تردد خودروهای فاقد معاینه فنی

واکنش تهران به اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی

خراسان:

کلیات سیاست های کلی انتخابات در مجمع تشخیص تصویب شد

اظهارات لاریجانی درباره گزارش تفریغ بودجه 87، تخریب شخصیت های کشور و رابطه دولت و مجلس

فرونشست دشت مشهد به مناطق صنعتی و مسکونی رسید

دنیای اقتصاد:

در گفتگوی "دنیای اقتصاد" با وزیر مسکن بررسی شد؛ بازار مسکن در سال آینده

مجلس قانع می شود یا دولت؟ پرده آخر چالش یارانه ای

فروش پنج درصد بانک تجارت با 110 میلیارد تومان



سیاست روز:

در همایش نمایندگان فرهنگی خارج کشور؛ رئیس جمهور خواستار ترسیم نقشه جامع فرهنگی شد

بررسی آخرین تحولات سیاسی منطقه؛ ترکیب پازل خاورمیانه

حاشیه های مهمتر از متن انتخابات عراق

پول:

رئیس جمهور: 11 سپتامبر یک دروغ بزرگ بود

تازه ترین وعده های وزیر راه؛ برکناری نخجوانی و اخراج خلبانان روسی

وزرای بازرگانی و دادگستری تفاهم نامه امضا کردند؛ محاکمه قیمت ها برای تنظیم بازار



فرهنگ آشتی:

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی در اعلام برنامه های آغاز طرح نوروزی: زنان از مردان مقرراتی تر هستند

رئیس آکادمی مطالعات لندن: مبادله اورانیوم غنی شده یک کلاهبرداری آشکار است

رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور اعلام کرد: کاهش 20 لیتر از سهمیه ماهانه بنزین



کاروکارگر:

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: انگیزه آمریکا برای صدور قطعنامه علیه ایران جلب رضایت صهیونیست هاست

بازار سکه جان گرفت!

سخنگوی وزارت خارجه حمله تروریستی به اتوبوس زوار ایرانی در نجف را محکوم کرد



کیهان:

برژینسکی: هر اقدامی علیه ایران آمریکا را بیشتر منزوی می کند

افزایش ساعت کار بانک ها در آستانه سال نو

وزیر آموزش و پرورش: فارغ التحصیلان فنی و حرفه ای بدون کنکور وارد دانشگاه می شوند



گسترش:

رکوردهای تازه در تولید سیمان، فولاد و خودرو

در همایش نمایندگان فرهنگی خارج از کشور؛ رئیس جمهوری خواستار ترسیم نقشه جامع فرهنگی در عرصه داخلی و جهانی شد

کمیته صنعت مجلس پیشنهاد داد: تدوین بسته ویژه حمایت بانکها از صنعت



وطن امروز:

وزیر آموزش و پرورش خبر داد: استخدام 40 هزار معلم در سال آینده

برژینسکی ، مشاور اسبق امنیت ملی ایالات متحده: آمریکا با اندیشه تغییر رژیم ایران خود را فریب ندهد

در آستانه انتخابات پارلمانی عراق رخ داد؛ 7 کشته و 50 زخمی در انفجار نجف اشرف



همشهری:

مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجوز برداشت از حساب ذخیره ارزی را تصویب کرد؛ اختصاص 2 میلیارد دلار به حمل و نقل عمومی کلانشهرها

سهمیه بنزین سال آینده ماهانه 60 لیتر

همراه داشتن معاینه فنی و بیمه نامه در سفرهای نوروزی الزامی است

هدف واقتصاد:

رویانیان خبر داد: کاهش سهمیه بنزین سال 89 به 60 لیتر در ماه

قطعی شدن افزایش دستمزد کارگران

بازار سکه جان گرفت!