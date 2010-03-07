روند کنونی تخریب منابع طبیعی کردستان نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ابراهیم حسن نژاد شامگاه شنبه در مراسم روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی اظهار داشت: متاسفانه به دلایل مختلف روند کنونی حاکم بر تخریب منابع طبیعی به ویژه جنگلها و مراتع استان کردستان نگران کننده است و باید برای مقابله جدی با آن برنامه ریزی نمود.

وی ادامه داد: شیب دار بودن سطح جنگلها و مراتع استان از یک سو و همچنین دخالتهای بی جا و بی مورد انسانها به بهانه های مختلف از سوی دیگر دو تهدید جدی در خصوص روند تخریب جنگلها و مراتع استان کردستان به شمار روند که ادامه این روند در طول سالهای آینده زنگ خطری جدی به حساب می آید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با اشاره به سطح جنگلها و مراتع استان کردستان بیان داشت: استان کردستان دارای یک میلیون 200 هزار هکتار مرتع و بیش از 373 هزار هکتار جنگل است که با توجه به نوع پوشش جنگلی از استانهای ویژه کشور به شمار می رود که حفظ این وضعیت یک وظیفه ملی و همگانی است.

حسن نژاد عنوان کرد: در حال حاضر 500 هزار هکتار از مراتع استان کردستان جزو مرتعهای درجه اول و دست نخورده به شمار می رود که باید تلاش کرد که ضمن حفظ وضعیت موجود زمینه های لازم را برای احیاء گونه های گیاهی از بین رفته و همچنین روند موجود تخریبها را کاملا متوقف کرد.

وی از شناسایی دو هزار و 500 گونه گیاهی در مراتع استان کردستان خبر داد و بیان داشت: در حال حاضر استان کردستان در زمینه تنوع گیاهی یکی از استانها برتر کشور و حتی یکی از مناطق ویژه در دنیا به شمار می رود و نباید اجازه داد که تنوع گیاهی استان از بین برود و همه وظیفه داریم که فارغ از مسئولیتهای دولتی برای حفظ وضعیت موجود تلاش کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان به انجام طرحهای آبخیزداری و آبخوان داری در این استان اشاره نمود و یادآور شد: در طول چهار سال گذشته روند اختصاص اعتبارات جهشی و ویژه برای اجرای طرحهای آبخیزداری در استان کردستان بسیار خوب بوده و با توجه به داشتن منابع آبی فراروان و آبریز بودن استان همچنان باید این طرحها را با جدیت و تلاش بیشتری ادامه داد.

حسن نژاد گفت: استان کردستان در حال حاضر در بالاترین نقطه حوزه های آبریز مهم کشور قرار داشته و اجرای طرحهای مختلف آبخیزداری در این استان بسیار مهم و حیاتی به شمار می رود که امیدواریم روند کنونی اختصاص اعتبارات به این موضوع همچنان ادامه داشته باشد.