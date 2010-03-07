وزارت علوم زیربار سهمیه متاهلان خواهد رفت

مهرداد بذرپاش در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه آیا پیشنهاد سازمان ملی جوانان مبنی براختصاص سهمیه 20 درصدی برای متاهلان در کنکور کارشناس ارشد و دکتری با این که نمایندگان مجلس با آن مخالف هستند و معتقدند که باید به تصویب مجلس می رسید، اجرا می شود یا نه ، گفت: این اظهار نظرها از سوی مجلس بدون دعوت از ما و یا طرح سوال در ارتباط با علل این تصمیم صورت گرفته است.

وی افزود: یک نفر در مجلس مصاحبه کرده و این طرح را رد می کند در حالی که آن نماینده از موضع خود صحبت کرده است، کل مجلس مخالف این طرح نیست و تنها یکی دو نماینده مقاومت می کنند.

به گفته وی، این تصمیم برای رفع بخشی از مشکلات جوانان لازم بوده و دوستان مجلس به ما بگویند دلیل محکم رد آن چیست.

هدف سفر به لبنان توسعه دیپلماسی از طریق جوانان بود

وی همچنین در مورد نتایج سفر مسئولان سازمان ملی جوانان به لبنان و انتقادات وارد شده نسبت به این سفر افزود: این سفر مربوط به رفع مشکلات کنسولی نبود و هدف اصلی آن آشنایی جوانان لبنانی با فرهنگ و دستاوردهای علمی و فرهنگی ما و به عکس آشنایی جوانان ایرانی با لبنانی ها بود.

وی با بیان این که با حجم تبلیغات منفی علیه جمهوری اسلامی حرف ما در دنیا کمتر شنیده می شود، افزود: بهترین راهبرد در این زمینه ارتباط رو در رو است و بهترین قشری که می تواند این مساله را مدیریت کند جوانان هستند چرا که شائبه سیاسی کمتری بر آن مترتب است و تاثیرگذاری و نفوذ بیشتری دارند . اگر بتوانیم دیپلماسی را در حوزه جوانان گسترش بدهیم و صدای ایرانی را به گوش جهان برسانیم این موثرترین کاری است که تاکنون انجام شده است.

به گفته وی، در مرحله بعد جوانان لبنانی به ایران سفر خواهند کرد و تبادل های دانشگاهی را هم به صورت بورسیه انجام می دهیم.

متولی بیکاری و مسکن جوانان نیستیم ؛ به ازدواج و هویت آنها می رسیم

بذرپاش در ادامه در پاسخ به این که به نظر می رسد عمده اعتبارات سازمان ملی جوانان صرف فعالیتهای تشریفاتی و نمایشی می شود نه برنامه های اجرایی موثر برای حل مشکلات، گفت: به جرات می توان گفت که 70 درصد مصوبات دولت در حوزه جوانان است و سازمانهای مختلف متولی مشکلات جوانان هستند و نیازی به ورود سازمان ملی جوانان به این حوه ها نیست.

وی با بیان این که هر تصمیمی که در دولت گرفته می شود در حوزه ایجاد اشتغال است و نیمی از وقت اعضای دولت به این بخش می گذرد، افزود: بسیاری از تصمیمات دولت در حوزه مسکن است به طور نمونه 80 درصد مشتریهای مسکن مهر جوانان هستند.

رئیس سازمان ملی جوانان به مهر اظهار داشت: در حوزه نشاط و تندرستی جسمی نیز سازمان ورزش کشور مسئول است و المپیادی که در دو سال پیش در کشور برگزار شد در ابعاد گسترده جوانان شهرها و روستاها را وارد رقابت در ورزش قهرمانی و همگانی کرد.

وی بیان داشت: در حوزه نشاط روانی نیز طرح های مختلف فرهنگی تعریف شده و سفرهای استانی دولت کارکرد فرهنگی دارد. سعی شده است در این دولت حجم جشنواره های فرهنگی افزایش یابد و جوانان امیدوار باشند که در جامعه دیده می شود و استعداد آن ها در جامعه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی افزود: نیازی به اجرای پروژه ای توسط سازمان ملی جوانان نیست چرا که به جرات می توان 70 درصد اقدامات انجام شده مستقیم و یا غیرمستقیم مربوط به حوزه جوانان است و ما تنها پیگیری کننده هستیم.

وی تاکید کرد: تنها ما خود را مجاز به ورود در موضوعاتی که دستگاه خاصی متکفل آن نباشد می دانیم مانند ازدواج و هویت بخشی.

سال آینده بیشتر برای جنگ نرم هزینه می کنیم

مهرداد بذرپاش در ادامه در مورد اظهارات قبلی خود در ارتباط با هزینه 20 میلیارد تومانی سازمان ملی جوانان در حوزه جنگ نرم و افشای سرخوردگی جوانان آمریکا گفت: این سازمان در سال آینده نیز در زمینه جنگ نرم بودجه ای را اختصاص خواهد داد و علاوه بر بودجه خود از اعتبارات سایر سازمانهای دولتی نیز استفاده می کند.