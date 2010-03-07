رئال مادرید صدرنشینی را از بارسلونا گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا شنبه شب در چارچوب هفته بیست و پنجم رقابت‌های لالیگا با نتیجه 2 بر 2 در زمین آلمریا متوقف شد. دومینگو (12) و پویول (57 - گل به خودی) گل‌های آلمریا را به ثمر رساندند و برای بارسا لیونل مسی در دقایق 42 و 66 گلزنی کرد. بارسلونا در حالی برابر آلمریا متوقف شد که زلاتان ابراهیموویچ، مهاجم این تیم در دقیقه 60 با کارت قرمز داور از زمین اخراج شد.

رئال مادرید در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 3 بر 2 از سد سویا گذشت تا به صدر جدول رده بندی رقابت‌های لالیگا صعود کند. برای رئال در این دیدار، کریستیانو رونالدو (60)، راموس (64) و فن در فارت (90) گلزنی کردند و دو گل سویا را ژابی آلونسو (10 - گل به خودی) و دراگوتینوویچ (52) به ثمر رساندند.

دپورتیوو لاکرونا نیز در دیدار برابر میهمان خود تنه ریف با حساب 3 بر یک به برتری رسید. رودریگوئز (33)، گواردادو (55) و کولوتو (67) گل‌های دپورتیوو را به ثمر رساندند و تک گل تنه ریف را هانس در دقیقه 18 وارد دروازه تیم میزبان کرد.

هفته بیست و پنجم رقابت‌های لالیگا اسپانیا با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

یکشنبه - 16/12/1388

* اسپانیول - ویارئال

* مالاگا - خه‌رس

* مایورکا - اسپورتینگ گیخون

* اوساسونا - ختافه

* آتلتیک بیلبائو - وایادولید

* رئال زاراگوزا - آتلتیکومادرید

دوشنبه - 17/12/1388

* والنسیا - راسینگ سانتاندر

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 62 امتیاز - تفاضل گل 47+

2- بارسلونا 62 امتیاز - تفاضل گل 45+

3- والنسیا 46 امتیاز (یک بازی کمتر)

4- سویا 43 امتیاز

18- رئال وایادولید 20 امتیاز - تفاضل گل 15- (یک بازی کمتر)

19- تنه‌ریف 20 امتیاز - تفاضل گل 31-

20- خه‌رس 12 امتیاز (یک بازی کمتر)