حمله خمپاره ای به مناطق مختلف بغداد، بعقوبه و شهرک صدر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های گروهی، صبح امروز همزمان با آغاز رای گیری در عراق 5 مرکز رای گیری در استان صلاح الدین در مرکز بعقوبه هدف شلیک خمپاره قرار گرفت.

در همین حال بیش از 10 گلوله خمپاره نیز به منطقه الخضرا، القاهره، الغزالیه، الاعظمیه، محله اور در شهرک صدر و دیگر مناطق بغداد شلیک شد.

این حملات تاکنون منجر به کشته شدن دو نفر و زخمی شدن 12 تن دیگر شده است.

خاطرنشان می شود این حملات در حالی رخ می دهد که نیروهای امنیتی عراق تدابیر شدیدی برای تامین امنیت در جریان برگزاری انتخابات اتخاذ کرده اند.

دومین انتخابات پارلمانی عراق از ساعتی پیش در عراق آغاز شده است. این در حالی است که شبکه تروریستی القاعده تهدید کرده است تمامی کسانی که در این انتخابات شرکت خواهند کرد را می کشد.