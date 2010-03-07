به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ششمین رقابتهای ووشو قهرمانی کشور (سبک نن‌شائولین) با حضور نمایندگان 18 استان و به مدت دو روز به میزبانی سالن پیام مخابرات زنجان برگزار شد.

در این رقابتها که در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به انجام رسید، ورزشکاران این سبک در دو بخش ساندا و تالو به مصاف هم رفتند که در نهایت، تیم منتخب زنجان بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیم‌های خوزستان و تهران نیز به ترتیب عناوین دوم و سوم را از آن خود کردند.

نفرات برتر این پیکارها به اردوی آماده‌سازی تیم نن‌شائولین ایران دعوت خواهند شد که این اردو در اردیبهشت ماه سال آینده به میزبانی تهران برگزار می‌گردد.

در ششمین دوره مسابقات نن‌شائولین ووشو قهرمانی کشور که فقط قهرمانان ملی، آسیایی و جهانی این سبک مجاز به شرکت در این مسابقات را داشتند، از 50 قهرمان ملی و جهانی سبک نن‌شائولین قدردانی شد.

در این تجلیل علاوه بر نام‌آورانی همچون حسین اوجاقی، حمیدرضا قلی‌پور، فرشاد عربی و فرشید اسدیان از قهرمانی ملی و زنجانی نیز تجلیل به عمل آمد که در این مراسم محسن محمدسیفی به همراه امیرحسین سلطانی به عنوان ورزشکار و منصور نوروزی و غفار امانی به عنوان مربی، نفراتی بودند که مورد تقدیر از سوی نمایندگان فدراسیون ووشو قرار گرفتند.