قائم مقام علمی یک پروژه ناسا به مهر خبر داد: آینده ناسا بر اساس سیاست اوباما/ تعیین هدفهای قطعی فعالیت انسان در فضا

جان کلر قائم مقام علمی پروژه مدارگرد LRO پس از بازگشت از کنفرانس علوم سیاره ای و قمری در هیوستون که در آن به بررسی نتایج به دست آمده از فعالیتهای مدارگرد اکتشافی ماه یا LRO پرداخته شده بود در گفتگو با خبرنگار مهر برترین دستاوردهای این مدارگرد قمری ناسا را که در این کنفرانس نیز مورد توجه قرار گرفته بود، رصد فرایند برخورد مدارگرد LCROSS و تصویربرداری از منطقه برخورد و تصویربرداری مجدد از منطقه فرود فضاپیمای آپولو بر روی کره ماه با بالاترین وضوح تصویری که تا کنون به ثبت رسیده است اعلام کرد.

به گفته کلر مدارگرد اکتشافی ماه در حال حاضر عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشته است و انتظار می رود تمامی تجهیزات آن قبل از اتمام ماموریت به اهداف برنامه ریزی شده دست پیدا کنند. کلر می گوید LRO بخشی از هیئت مدیریت سیستم اکتشافات ناسا به شمار می رود و از زمان پرتاب یعنی در 15 دسامبر 2009 به مدت یکسال تحت نظر این هیئت فعالیت خواهد کرد.

وی ادامه داد: پس از یک سال ماموریت تحت نظر این گروه LRO به هیئت ماموریتهای علمی انتقال داده خواهد شد تا تمرکز علمی بیشتری بر روی عملکرد آن صورت گیرد.

قائم مقام علمی پروژه مدارگرد LRO در پاسخ به این سئوال که با وجود متوقف شدن برنامه Constellation سازمان ناسا به واسطه قطع بودجه مربوط به این برنامه ناسا چه برنامه جدیدی در دست بررسی دارد به مهر گفت: "با وجود اینکه سیاستگذاری های ناسا خارج از محدوده فعالیتهای من است اکنون بسیار زود است جزئیات برنامه ماموریتهای آینده ناسا را بدانیم."

جان کلر ادامه داد: "با این حال هر چه بیشتر به اکتشاف در ماه می پردازیم بیشتر درمی یابیم که این کره مکانی شگفت انگیز برای اکتشافات جدید است و به همین دلیل توقف پیشنهادی برای برنامه Constellation قطعا به مفهوم پایان اکتشافات در ماه نخواهد بود."

به گفته کلر ناسا به صورت حتم قصد دارد پروژه هایی مشابه LRO را ادامه دهد. در واقع در بودجه فدرال سال 2011 به ماموریتهای روباتیک فضایی یا RPM توجه بیشتری نسبت به حال شده است. ماموریتهای روباتیکی به سوی ماه، مریخ و قمرهای مریخ، نقاط لاگرانژه و اخترکهای نزدیک زمین که بر اساس این ماموریتها می توان هدفهای قطعی برای فعالیتهای آینده انسان در فضا را تعیین کرد.

وی اضافه کرد: این ماموریتها در عین حال قادر خواهند بود خطرها و منابع موجود در این مکانها برای سفرهای آینده انسان و حتی شکل گیری تمدنهای انسانی بر روی این اجرام را تعیین کند.

جان کلر به مهر گفت: بر اساس همین برنامه ها من کاملا خوشبینم که ناسا با قدرت بیشتری به برنامه های خود در کره ماه ادامه خواهد داد.