نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا در سمنان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا در سمنان شامگاه شنبه در محل دائمی نمایشگاه های سمنان گشایش یافت.

این نمایشگاه با 110 غرفه انواع مایحتاج ضروری مردم را با قیمت مناسب و در بخشهای مختلف تامین و عرضه می کند که کالا بین پنج تا 10 درصد تخفیف نسبت به بازار عرضه می شود.

برای برگزاری این نمایشگاه 360 متقاضی وجود داشتند که از بین آنها با قید قرعه 110 غرفه به متقاضیان در صنوف مختلف واگذار شده است.

در این نمایشگاه کیف و کفش، پوشاک، مواد پروتئینی، مرغ و گوشت منجمد، برنج، روغن، قند و شکر، آجیل و شیرینی و ... به مردم عرضه می شود که امسال 30 تن مرغ، 15 تن روغن خوراکی و 10 تن قند به نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در استان سمنان اختصاص یافته است.

این نمایشگاه صبح ها از ساعت 10 تا 13 و عصرها از ساعت 16 تا 22 در محل دائمی نمایشگاه های سمنان در ابتدای جاده سمنان به دامغان تا 25 اسفند ماه دایر است.

به مناسبت آغاز سال نو در استان سمنان پنج نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با 318 غرفه در مرکز شهرستانهای استان ایجاد شده است.