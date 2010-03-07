حمیدرضا قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح دلایل این اقدام گفت: یکی از مشکلاتی که همواره در حوزه نشر وجود داشته، این است که هر کسی تنها با ارائه یکسری مدارک و احراز شرایط مورد نیاز می‌تواند پروانه نشر دریافت کند و همه این پروانه‌ها فقط یک اعتبار است و در چنین شرایطی یک ناشر حرفه‌ای با یک ناشر عادی که ممکن است مدتها تنها یکی دو عنوان کتاب چاپ کرده، تفاوتی نداشته باشد.

وی با بیان اینکه "رتبه‌بندی ناشران همیشه مورد درخواست ناشران و به ویژه ناشران حرفه‌ای بوده است" افزود: انتظار این بوده که وزارت ارشاد سیاستی اعمال کند که این قبیل ناشران صرفاً در میان آمار و ارقام مربوط به تعداد ناشران محدود نشوند و سیاستگذاری‌ها به گونه‌ای باشد که تفکیک جدی و قابل اعتنایی بین ناشران برقرار کرد.

مشاور اجرایی معاونت فرهنگی ارشاد اضافه کرد: هدفی که ما از رتبه‌بندی ناشران کشور دنبال می‌کنیم، طبقه‌بندی آنها در زمینه فعالیت‌هایشان است و در این راستا ما فعالیت‌های کمی ناشران را از فعلیت‌های کیفی آنها تفکیک کرده‌ایم و همه این موارد در محاسباتمان لحاظ شده است.

قبادی با برشمردن برخی معیارهای رتبه‌بندی ناشران، گفت: طبیعتاً ناشری که کتاب‌هایش در جوایز معتبری مانند کتاب سال امتیاز ویژه‌ای کسب ‌کند، رتبه بهتری کسب خواهد کرد یا ناشری که کتاب‌هایش به زبان‌های دیگر ترجمه و در کشورهای دیگر عرضه شود، از چنین تسهیلاتی برخوردار خواهد شد.

وی ادامه داد: بعد از نهایی شدن آئین‌نامه مربوط به رتبه‌بندی ناشران، در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها تغییراتی اعمال خواهد شد و نحوه حضور ناشران در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و مورادی از این دست قابل ارزیابی خواهد بود.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد درباره زمان نهایی شدن آئین‌نامه مذکور هم گفت: ما در مراحل نهایی تدوین آئین‌نامه هستیم و بنایمان بر این است که نظر همه تشکل‌های نشر را در این باره جویا شویم و آئین‌نامه مربوط به آن بعد از جمع‌بندی نهایی و دریافت بازخورد این نظرات، ابلاغ می‌شود.