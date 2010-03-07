آغاز مرحله حساس انتخابات عراق/ طالبانی رای خود را به صندوق انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، از ساعت 7 صبح به وقت بغداد (حدود یک ساعت پیش) مراکز رای گیری در 18 استان عراق برای اخذ رای از بیش از 18 میلیون واجد شرایط رای دادن در این کشور آغاز شد.

نیروهای امنیتی عراق تدابیر ویژه ای را برای تامین امنیت برگزاری انتخاابات در نظر گرفته اند.

از سوی دیگر، صبح امروز "جلال طالبانی" رئیس جمهور عراق در یکی از مراکز رای گیری شهر سلیمانیه، رای خود را به صنوق انداخت.

گزارش ها حاکی از آن است که استقبال مردم عراق در نخستین ساعات رای گیری چشمگیر نبوده است، اما پیش بینی ها بر این مسئله تاکید دارند که این استقبال در ساعات آتی بیشتر خواهد شد.

این انتخابات دومین انتخابات پارلمانی عراق پس از سقوط صدام و آخرین انتخابات عراق تحت اشغال بشمار می رود.