تیم کرمان مقام قهرمانی سنگنوردی جام فجر را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، دهمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر در بخش مردان شامگاه شنبه به میزبانی سالن شش‌هزار نفری امام خمینی (ره) مجموعه ورزشی انقلاب زنجان برگزار شد.

در این مسابقات که در سه رشته بولدرینگ، سرطناب و سرعت به صورت تیمی و انفرادی به انجام رسید، بعد از تیم کرمان که بر سکوی نخست این رقابتها ایستاد، تیم‌های قزوین و مناطق‌ نفت‌خیز خوزستان به ترتیب عناوین دوم و سوم را به دست آوردند.

در بخش انفرادی و رشته بولدرینگ این مسابقات که با حضور 79 سنگنورد دنبال شد، علی برات‌زاده از مناطق نفت‌خیز جنوب خوزستان بر سکوی قهرمانی ایستاد، محمد جعفری از کرمان دوم شد و حمیدرضا توزندجانی از خراسان رضوی به مقام سوم رسید.

در رشته سرطناب 106 ورزشکار به مصاف هم رفتند که سبحان جعفری از کرمان به مقام قهرمانی دست یافت، امیرحمزه پورشفیع از کرمانشاه نشان نقره را به گردن آویخت و محمد جعفری از کرمان نیز در مکان سوم قرار گرفت.

43 سنگنورد در قالب 12 استان در رشته سرعت با هم پیکار کردند که در نهایت، حمیدرضا توزندجانی از خراسان رضوی به مقام اول دست یافت و محسن شفیعی از قزوین به همراه امید شیخ‌بهایی از کرمان به ترتیب دوم و سوم شدند.

مسابقات سنگنوردی جام فجر در بخش بانوان از فردا به مدت چهار روز در سالن شش‌هزار نفری امام خمینی (ره) مجموعه ورزشی انقلاب زنجان آغاز می‌شود.

