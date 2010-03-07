پایان اختلافات کاپیتان ابومسلم با باشگاه

سعید خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: با پیگیری هایی که در رابطه با مشکل مالکیت آپارتمان مسکونی من و خانواده ام داشتم، توانستم تا بوسیله نامه ای که مدیرعامل سابق باشگاه به من داد صحت گفته هایم را ثابت کنم.

وی تصریح کرد: نامه دریافتی ام از بنی اسد مبنی بر موضوع واگذاری آپارتمان در قبال قسمتی از قراردادم است و بر همین اساس موسی مجدالاسلام که مدعی مالکیت آپارتمان بود اکنون مبلغ 93 میلیون تومان را از باشگاه ابومسلم طلب دارد.

کاپیتان مشکی پوشان در خصوص ایجاد حاشیه برای این تیم نیز گفت: بنده بعنوان کسی که سالهاست در فوتبال خراسان حضور دارم و برای این استان زحمات زیادی کشیده ام هیچگاه قصد حاشیه سازی برای باشگاهم را نداشته و نخواهم داشت.

خانی ادامه داد: دغدغه من فقط بخاطر مشکلاتی بود که برای خانواده ام ایجاد شده بود و بنده نیز به همین دلیل دچار بحران روحی شده بودم و واقعا حس و حال هیچ کاری را نداشتم.

وی اظهار داشت: از زمانیکه مشکل بوجود آمده برای خانواده ام برطرف شده است در شرایط روحی بهتری قرار دارم و اکنون نیز به تمرینات تیم بازگشته ام و همچون همیشه تلاشم را در راستای موفقیت مشکی پوشان انجام خواهم داد.

