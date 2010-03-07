آغاز تعیین متراژ غرفه ناشران حاضر در نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت‌نام از ناشران برای حضور در بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هفته گذشته به پایان رسید.

ثبت نام اولیه که از 20 دی‌ماه آغاز شده بود، پایان همان ماه به پایان رسید اما به دلیل ناقص بودن اطلاعات برخی ناشران - که در خانه کتاب ثبت می‌شود - این مهلت دو بار تمدید شد و مدت زمان نهایی اعلام شده، آخر وقت اداری روز چهارشنبه هفته گذشته (12 اسفند) به پایان رسید.

بر این اساس تا این روز به ناشران مهلت داده شد که اطلاعات مربوط به خود را در موسسه خانه کتاب ثبت کنند.

همچنین مسئولان برگزاری نمایشگاه کتاب کار دریافت اطلاعات مربوط به ناشران را از خانه کتاب و برای تعیین متراژ و اعلام آن به ناشران را از روز گذشته (شنبه 15 اسفند) آغاز کرده‌اند.

در این مرحله و پس از تعیین متراژ غرفه، مبلغ مورد نظر برای پرداخت به اطلاع ناشر می‌رسد.

در سالهای پیش مبلغی به عنوان علی‌الحساب بابت غرفه تختصیصی به ناشران از آنها دریافت می‌شد که همین امر بعدها موجب می‌شد آنها درگیر مسائل مالی از جمله تسویه حساب شوند اما امسال ابتدائاً متراژ غرفه تعیین می‌شود تا ناشران بتوانند با فراغ بال بیشتری برای غرفه‌هایشان برنامه‌‌ریزی کنند.