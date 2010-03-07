تصادفات امسال 300 هزار کشته و مجروح بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی صبح امروز در پنجمین همایش سراسری پلیس ترافیک کشور افزود: در حال حاضر در کشور به ازای هر هزار نفر، 150 خودرو وجود دارد که این ظرفیت در کشور تا سه برابر قابلیت رشد دارد.
وی ادامه داد: در 11 ماهه سال جاری با وجود افزایش 15 درصدی سفر تعداد کشته ها چهار درصد کاهش داشته است.
رئیس پلیس راهور افزود: برای ساماندهی این پدیده اجتماعی باید عوامل و مولفه های دخیل به صورت متوازن و هماهنگ بررسی، طراحی، تصمیم گیری و اجرا شود و بدون هماهنگی و همپوشانی بین این مولفهها نمیتوان معضل ترافیک را ساماندهی کرد.
مومنی اظهار داشت: مقررات و قوانین سیستم حمل و نقل عمومی، ایمنی راهها و معابر، ایمنی خودروها، ساماندهی سوخت، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، ساماندهی تقاضای سفر و فرهنگ ترافیک از عوامل موثر و دخیل در ساماندهی ترافیک کشور است.
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