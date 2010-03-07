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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۸:۵۹

سردار مومنی:

تصادفات امسال 300 هزار کشته و مجروح بر جای گذاشت

تصادفات امسال 300 هزار کشته و مجروح بر جای گذاشت

رئیس پلیس راهور با اعلام اینکه‌ تصادفات 11 ماهه سال جاری 300 هزار کشته و مجروح بر جای گذاشته است، گفت: پیامدها و عوارضی که در پی بروز سوانح رانندگی بوجود می آید از جدی‌ترین معضلات کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی صبح امروز در پنجمین همایش سراسری پلیس ترافیک کشور افزود: در حال حاضر در کشور به ازای هر هزار نفر، 150 خودرو وجود دارد که این ظرفیت در کشور تا سه برابر قابلیت رشد دارد.

وی ادامه داد:‌ در 11 ماهه سال جاری با وجود افزایش 15 درصدی سفر تعداد کشته ها چهار درصد کاهش داشته است.

رئیس پلیس راهور افزود: برای ساماندهی این پدیده اجتماعی باید عوامل و مولفه های دخیل به صورت متوازن و هماهنگ بررسی،‌ طراحی، تصمیم گیری و اجرا شود و بدون هماهنگی و همپوشانی بین این مولفه‌ها نمی‌توان معضل ترافیک را ساماندهی کرد.

مومنی اظهار داشت: مقررات و قوانین سیستم حمل و نقل عمومی، ایمنی راه‌ها و معابر، ایمنی خودروها، ساماندهی سوخت، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، ساماندهی تقاضای سفر و فرهنگ ترافیک از عوامل موثر و دخیل در ساماندهی ترافیک کشور است.


 

کد مطلب 1046746

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