بازتاب خبر پنج قلوها در همدان / پنج قلوهای ملایری هم در مرکز توجه

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، دی ماه گذشته از زنی 29 ساله پس از سالها نازایی پنج نوزاد سالم با وزن های 1400 تا 1600 گرم شامل چهار دختر و یک پسر بدنیا آمدند.

پدر پنج قلوهای ملایری که در حال حاضر 45 روز از عمر کودکانش می گذرد، با مشکلات بسیاری روبرو بود و به گفته خودش حتی در نگهداری و مراقبت از فرزندانش نیز مشکلاتی داشت، چرا که او کارگری از کار افتاده است و قادر به انجام فعالیت ای سنگین برای کسب درآمد بیشتر نیست.

پدر این پنج فرزند کوچک که هیچ گاه گمان نمی کرد انعکاس خبر تولد پنج قلو های دماوندی مسبب وقوع اتفاقی خوشایند برای خانواده وی باشد، در کمال نا باوری میزبان شماری از مسئولان شهرستان ملایر بود که با حضور در منزل محقر، اما با صفایش، خبرهای مسرت بخشی را به همراه خود هدیه برده بودند.

وی با اظهار خرسندی از تولد پنج فرزند سالم در خانواده اش گفت: با این همه نعمت خدادادی مشکلاتی نیز گریبانگیر ما بود که به لطف مسئولان بخشی از آن برطرف خواهد شد.

در پی این رخداد مبارک گفتگویی با فرماندار ویژه ملایر انجام شد که نوید بخش فردایی بهتر و آرامشی بیشتر برای این خانواده و نوگلان باغ زندگی آنها بود.

فرماندار ویژه ملایر در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه رفع مشکلات شهروندان از وظایف اصلی مسوولان نظام است، اظهار داشت: در پی انتشار گزارشی مبنی بر تولد پنچ قلو ها، تحقیقاتی در خصوص پنج قلوهای ملایری که در روستای کوسج خلیل از توابع بخش جوکار، هم متولد شدند، انجام شد.

حسن خیریانپور با بیان اینکه برای حمایت از این خانواده هماهنگیهایی با برخی سازمانها صورت گرفت، ادامه داد: برای کمک و مساعدت به این خانواده و برای مرتفع کردن بخشی از نیازها، دیداری با خانواده پنج قلوها صورت گرفت.

30 میلیون ریال وجه نقد عیدی مسوولان به پنج قلوهای ملایری

وی افزود: با مساعدت دستگاه های مختلف شهرستان ملایر و نمایندگان مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی بالغ بر 30 میلیون ریال وجه نقد به این خانواده پرداخت شد.

فرماندار ویژه ملایر همچنین از پرداخت 15 میلیون ریال وام قرض الحسنه به این خانواده خبر داد.

بهزیستی شش سال به پنج قلوها کمک هزینه می دهد

این مقام مسئول اظهار داشت: با هماهنگی انجام شده با اداره بهزیستی شهرستان ملایربه مدت 6 سال، ماهانه یک میلیون و صد هزار ریال وجه نقد به این خانواده پرداخت می شود.

پنج قلوهای ملایری رایگان ویزیت می شوند

خیریانپور افزود: همچنین ویزیت رایگان نوزادان متولد شده برای مدت یکسال از طریق شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملایر پذیرفته شد.

وی یاد آور شد: شیر خشک مورد نیاز این نوزادان که از ملزومات مهم برای تغذیه آنها به شمار می رود نیز از طریق شبکه بهداشت و درمان تامین می شود.

فرماندار ویژه ملایر افزود: همچنین در آستانه سال جدید علاوه بر مساعدت های مالی که به صورت نقدی تقدیم این خانواده می شود، از طریق اداره بازرگانی و مجمع امور صنفی شهرستان ملایر، کمیته امداد و بهزیستی مقادیری اقلام مورد نیاز از جمله میوه، گوشت، مرغ و پوشاک مورد نیاز این خانواده تامین می شود.

اقدام خبرگزاری مهر در انتشار خبر پنج قلوهای دماوندی، عامل اصلی حل برخی از مشکلات پنج قلوهای ملایری است چرا که آنها را بار دیگر در مرکز توجه قرار داد.