رضا روستا آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آنچه تحت عنوان نگرانی درباره مهاجرت دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به غرب که مجدد در رسانه ها مطرح شده است موضوعی بی پایه و اساس است چرا که به طور کلی وقتی دانشجویی مقطع کارشناسی را پشت سر می گذارد با توجه به تقاضای خیلی سنگینی که برای تحصیلات تکمیلی وجود دارد می تواند در داخل یا خارج کشور ادامه تحصیل دهد لذا به طور طبیعی عده ای از دانش آموختگان دانشگاههای ایران برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می روند.

آزاد و پیام نور ؛ یک کسب و کار خیلی جدی!

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف افزود: همین بازار سنگین تقاضا برای آموزش عالی است که راه اندازی دانشگاههای آزاد و پیام نور را در داخل کشور توجیه کرده و یک کسب و کار خیلی جدی هم شده است.

خروج دانش آموختگان از کشور برای ادامه تحصیل مخصوص دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف نیست بلکه مربوط به همه دانشگاههاست. شریفی ها به کشورهای با کیفیت و بقیه به کشورهای دیگر می روند رضا روستا آزاد

وی به دانش آموختگان دانشگاههای کشور در کشورهای مختلف آسیایی، آمریکایی و اروپایی که برای ادامه تحصیل از ایران خارج شده اند اشاره کرد و گفت: تفاوت بین دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف با دانش آموختگان سایر دانشگاهها در این است که دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف با توجه به بنیه علمی بالاتری که دارند برای ادامه تحصیل به دانشگاههای آمریکایی و اروپایی می روند در صورتی که دانش آموختگان دانشگاههای دیگر و ضعیف تر به کشورهای دیگر می روند. به عنوان نمونه اخیرا در سفرهایی به سنگاپور و مالزی شاهد تعداد قابل توجهی دانش آموخته ایرانی بودم که از دانشگاههای دیگر ایران برای ادامه تحصیل به آنجا رفته بودند.

روستا آزاد تاکید کرد: اصل این موضوع که دانش آموختگان برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می روند مخصوص دانشگاه صنعتی شریف نیست و این پدیده درباره کلیه دانشگاههای کشور دیده می شود منتها تفاوتش در کیفیت کشورها و دانشگاههایی است که دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف در قیاس با دانش آموختگان سایر دانشگاهها برای ادامه تحصیل می توانند انتخاب کنند.

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف با بیان این اعتقاد که "اصل خروج دانش آموختگان از کشور برای ادامه تحصیل نه فرار مغز است و نه اتفاقی منفی" به مهر گفت: خیلی از دانش آموختگانی که برای ادامه تحصیل از کشور خارج می شوند پس از اتمام تحصیل به ایران بازمی گردند. به عنوان نمونه طی 5 سال گذشته دانشگاه صنعتی شریف حدود 70 عضو هیئت علمی جذب کرده که فارغ التحصلان دانشگاههای ایرانی نیز در میان آنها بوده اند که در خارج ادامه تحصیل داده و به ایران بازگشته اند.

آمارهایی که درباره خروج دانشجویان از کشور ارائه می شود کمتر از آمار واقعی است

وی آنچه تحت عنوان "نگرانی درباره مهاجرت دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به غرب" نام برده می شود را بی پایه و غیر مستند دانست و به مهر گفت: نه دانشگاه صنعتی شریف و نه هیچ دانشگاه دیگر کشور آمار تعداد دانش آموختگان خود که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می روند را ندارد. حتی آمار حوزه معاونت دانشجویی وزارت علوم نیز این باره ناقص است.

روستا آزاد در ادامه اظهارات خود درباره جذب دانش آموختگان ایرانی در کشورهای دیگر به خصوص غرب گفت: درس نخواندن جوانان در دنیای غرب امروز به یک پدیده تبدیل شده است به همین خاطر جوانان ایرانی که خوب هم درس می خوانند بسیار مورد اقبال آنها هستند. بدنه اجتماعی غرب به میزان قابل توجهی سفارشات علمی و قرارداد دارند که نیروهای جوان و کارا می طلبد. چون در دنیای غرب جوانها خیلی به درس خواندن اهتمام ندارند، غرب علاقمند است طرحهایش توسط دانشجویان خوش فکر ایران انجام شود.



خیلی از موارد آنچه تحت عنوان ترافیک درخواست دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف از اساتید برای اخذ توصیه نامه جهت ارائه به دانشگاههای خارج از کشور و دریافت پذیرش از این دانشگاهها مطرح می شود منجر به خروج نمی شود

وی افزود: جذب دانشجویان ایرانی توسط غرب همراه با بورس است لذا دانشجویی که با بورس آنها از کشور خارج می شود هیچ قیدی ندارد که بخواهد با اطلاع وزارت علوم یا دانشگاه ایرانی محل تحصیلش از کشور خارج شود. حتی مسئله سربازی نیز که به عنوان یک معیار برای تشخیص تعداد دانشجویانی که از کشور خارج می شوند مطرح می کنند معیار قابل اتکایی نیست. مسئله سربازی فقط برای دانشجویان و دانش موختگان ذکور مطرح است و برای خانم ها مطرح نیست. آقایان نیز در خیلی از موارد ابتدا سربازی خود را انجام می دهند و بعد از کشور خارج می شوند و یا به هر نحو دیگری از معافیت های مختلف استفاده می کنند. بنابراین آماری که درباره خروج دانشجویان و دانش آموختگان از کشور ارائه می شود ناقص است.

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف درباره ترافیک درخواست دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف از اساتید برای اخذ توصیه نامه جهت ارائه به دانشگاههای خارج از کشور و دریافت پذیرش از این دانشگاهها به مهر گفت: خیلی از این مدارک که به دانشگاههای خارج از کشور ارسال می شوند منجر به پذیرش نمی شوند. افرادی هستند که موفق به اخذ توصیه نامه از اساتید شده و مدارک را به دانشگاه خارجی نیز ارسال کرده اند اما عملا نمی توانند پذیرش بگیرد. لذا راهکار مطمئنی برای اینکه تعیین کنیم چه درصدی از دانش آموختگان دانشگاههای ایران برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می روند وجود ندارد و به طریق اولی خیلی سخت تر است که بخواهیم درصد افرادی که بعد از مدتی به کشور بازمی گردند را پیدا کنیم.

روستا آزاد گفت: هر چه درباره مهاجرت دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به غرب و عدم بازگشت آنها شنیده می شود صرفا گمانه زنی است و نمی تواند استناد متقن و علمی داشته باشد و بیشتر تحت تاثیر جوسازی های سیاسی و اجتماعی است. البته برخی اوقات حسادت هایی نیز به دانشگاه صنعتی شریف می شود و منجر به طرح مطالب غیر قابل استناد و مردود درباره این دانشگاه می شود.