آزاد و پیام نور ؛ یک کسب و کار خیلی جدی!
معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف افزود: همین بازار سنگین تقاضا برای آموزش عالی است که راه اندازی دانشگاههای آزاد و پیام نور را در داخل کشور توجیه کرده و یک کسب و کار خیلی جدی هم شده است.
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خروج دانش آموختگان از کشور برای ادامه تحصیل مخصوص دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف نیست بلکه مربوط به همه دانشگاههاست. شریفی ها به کشورهای با کیفیت و بقیه به کشورهای دیگر می روند
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رضا روستا آزاد
روستا آزاد تاکید کرد: اصل این موضوع که دانش آموختگان برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می روند مخصوص دانشگاه صنعتی شریف نیست و این پدیده درباره کلیه دانشگاههای کشور دیده می شود منتها تفاوتش در کیفیت کشورها و دانشگاههایی است که دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف در قیاس با دانش آموختگان سایر دانشگاهها برای ادامه تحصیل می توانند انتخاب کنند.
معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف با بیان این اعتقاد که "اصل خروج دانش آموختگان از کشور برای ادامه تحصیل نه فرار مغز است و نه اتفاقی منفی" به مهر گفت: خیلی از دانش آموختگانی که برای ادامه تحصیل از کشور خارج می شوند پس از اتمام تحصیل به ایران بازمی گردند. به عنوان نمونه طی 5 سال گذشته دانشگاه صنعتی شریف حدود 70 عضو هیئت علمی جذب کرده که فارغ التحصلان دانشگاههای ایرانی نیز در میان آنها بوده اند که در خارج ادامه تحصیل داده و به ایران بازگشته اند.
آمارهایی که درباره خروج دانشجویان از کشور ارائه می شود کمتر از آمار واقعی است
وی آنچه تحت عنوان "نگرانی درباره مهاجرت دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به غرب" نام برده می شود را بی پایه و غیر مستند دانست و به مهر گفت: نه دانشگاه صنعتی شریف و نه هیچ دانشگاه دیگر کشور آمار تعداد دانش آموختگان خود که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می روند را ندارد. حتی آمار حوزه معاونت دانشجویی وزارت علوم نیز این باره ناقص است.
روستا آزاد در ادامه اظهارات خود درباره جذب دانش آموختگان ایرانی در کشورهای دیگر به خصوص غرب گفت: درس نخواندن جوانان در دنیای غرب امروز به یک پدیده تبدیل شده است به همین خاطر جوانان ایرانی که خوب هم درس می خوانند بسیار مورد اقبال آنها هستند. بدنه اجتماعی غرب به میزان قابل توجهی سفارشات علمی و قرارداد دارند که نیروهای جوان و کارا می طلبد. چون در دنیای غرب جوانها خیلی به درس خواندن اهتمام ندارند، غرب علاقمند است طرحهایش توسط دانشجویان خوش فکر ایران انجام شود.
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خیلی از موارد آنچه تحت عنوان ترافیک درخواست دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف از اساتید برای اخذ توصیه نامه جهت ارائه به دانشگاههای خارج از کشور و دریافت پذیرش از این دانشگاهها مطرح می شود منجر به خروج نمی شود
معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف درباره ترافیک درخواست دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف از اساتید برای اخذ توصیه نامه جهت ارائه به دانشگاههای خارج از کشور و دریافت پذیرش از این دانشگاهها به مهر گفت: خیلی از این مدارک که به دانشگاههای خارج از کشور ارسال می شوند منجر به پذیرش نمی شوند. افرادی هستند که موفق به اخذ توصیه نامه از اساتید شده و مدارک را به دانشگاه خارجی نیز ارسال کرده اند اما عملا نمی توانند پذیرش بگیرد. لذا راهکار مطمئنی برای اینکه تعیین کنیم چه درصدی از دانش آموختگان دانشگاههای ایران برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می روند وجود ندارد و به طریق اولی خیلی سخت تر است که بخواهیم درصد افرادی که بعد از مدتی به کشور بازمی گردند را پیدا کنیم.
روستا آزاد گفت: هر چه درباره مهاجرت دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به غرب و عدم بازگشت آنها شنیده می شود صرفا گمانه زنی است و نمی تواند استناد متقن و علمی داشته باشد و بیشتر تحت تاثیر جوسازی های سیاسی و اجتماعی است. البته برخی اوقات حسادت هایی نیز به دانشگاه صنعتی شریف می شود و منجر به طرح مطالب غیر قابل استناد و مردود درباره این دانشگاه می شود.
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